Overzicht van de Champions League wedstrijden van vandaag

Vandaag is dan eindelijk de start van een nieuw seizoen Champions League voetbal. De spelers staan te poppelen om weer de mogen schitteren in het miljardenbal en ook de fans kijken er al enige tijd naar uit. Hier vind je een overzicht van de wedstrijden van vandaag:

Poule A

Benfica – CSKA Moskou

De kampioen van Portugal gaat het in de eerste wedstrijd opnemen tegen de nummer twee van Rusland van afgelopen seizoen. Benfica en CSKA zullen hoogstwaarschijnlijk gaat uitmaken wie er als nummer twee doorgaat in poule A.

Manchester United – Basel

Doordat vorig seizoen Manchester United de Europa League won, heeft het een ticket gekregen voor de Champions League van dit seizoen. In de eerste wedstrijd moet de recordkampioen van Engeland het opnemen tegen de huidige kampioen van Zwitserland. Manchester United is favoriet voor groepswinst. Basel is daarentegen de grootste kanshebber om laatste te eindigen.

Poule B

Bayern München – Anderlecht

Bayern München is, samen met PSG, de grootste favoriet om te overwinteren in de Champions League. Anderlecht lijkt niet echt tegen Bayern op te kunnen. Echter heeft Anderlecht elk puntje nodig om te kunnen overwinteren in de Europa League.

Celtic – Paris Saint Germain

Bij deze wedstrijd geldt precies hetzelfde verhaal. Celtic lijkt geen schijn van kans te maken tegen het grote geld van PSG, maar ook de Schotse kampioen heeft elk puntje nodig om derde te eindigen in de poule. Daar zou Celtic vandaag al mee kunnen beginnen.

Poule C

Chelsea – Qarabag FK

In deze loodzware poule moet Chelsea het opnemen tegen Qarabag. De club uit Azerbeidzjan lijkt een onmogelijk taak te hebben om zin te plaatsen voor de Europa League, laat staan overwinteren in de Champions League.

Roma – Atletico Madrid

Roma speelt in de eerste ronde Atletico Madrid. De club uit de Italiaanse hoofdstad treft met Atletico een zeer geduchte tegenstander. Roma lijkt de minste kans te hebben, buiten Qarabag, om te overwinteren in de Champions League, maar onderschat de Italiaanse ploeg zeer zeker niet.

Poule D

Barcelona – Juventus

De wedstrijd die vanavond wordt uitgezonden op tv gaat tussen Barcelona en Juventus. De twee clubs troffen elkaar vorig jaar ook al in de Champions League. Toen won de club uit Italië met 3-0 en speelde het daarna 0-0 gelijk in Barcelona. Barcelona heeft dus nog een appeltje te schillen met Juventus.

Olympiacos – Sporting Lissabon

Twee absolute grootmachten worden vergezeld door Olympiacos en Sporting Lissabon in poule D. De club van Bas Dost lijkt de grootste kanshebber om derde te worden in de poule, maar het is nog niet zeker dat de Griekse club zich zomaar gewonnen geeft.

Veel kijkplezier!

