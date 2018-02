Beelden: Vechtpartijen tussen teamgenoten

Gisteren kwamen beelden naar buiten van een opstootje tijdens een training van Feyenoord. Steven Berghuis en Sven van Beek vlogen elkaar namelijk aan na een botsing. Voor de buitenwereld lijkt dit misschien een incident dat zelden voorkomt. Maar toch zijn er vaker opstootjes tussen teamgenoten. Bekijk de beelden hieronder maar eens.

Anouar Kali vs Kristoffer Peterson

Begin 2015 kregen Anouar Kali en Kristoffer Peterson het met elkaar aan de stok op een training van FC Utrecht. De irritatie ontstond in een fel partijspel, waarop een handgemeen ontstond. Later werd in het ziekenhuis duidelijk dat Kali zijn ploeggenoot een gebroken kaak had geslagen.

Fernando Ricksen vs Vladislav Radimov

Het is al een tijdje geleden maar ook Fernando Ricksen kreeg het een keer aan de stok met zijn teamgenoot. Het bizarre is dat dit niet gebeurde op de training maar tijdens een wedstrijd. Tijdens een oefenwedstrijd tussen Zenit Sint-Petersburg en Málaga deelde de Nederlander een klap uit aan Vladislav Radimov.

Joshua Brenet vs Memphis Depay

In maart 2014 kregen PSV’ers Joshua Brenet en Memphis Depay het met elkaar aan de stok. Brenet tikte zijn medespeler tijdens de training van achteren aan en daar was Depay behoorlijk kwaad over. Na wat geduw en getrek haalde medespelers de kemphanen uit elkaar.

Steven Berghuis vs Sven van Beek

Gisteren kregen Steven Berghuis en Sven van Beek ruzie op de training van Feyenoord. De spelers kwamen met elkaar in botsing, waarna Steven Berghuis zijn ploeggenoot een schot verkocht. Vervolgens waren het de overige Feyenoord-spelers die het tweetal uit elkaar haalden.

Bekijk ook -> Uitgelicht: Broers die hun land hebben vertegenwoordigd als international

Foto: Pro Shots