Spelers voor de top drie: Celina, Haps & Rashica

In Spelers voor de top drie licht Voetbal Online drie spelers uit die volgens ons de overstap naar de top drie in Nederland kunnen maken. Vandaag bespreken we Bersant Celina, Ridgeciano Haps en Milot Rashica. Celina wordt momenteel verhuud aan FC Twente door Manchester City. Haps en Rashica wekelijks indruk maken bij respectievelijk AZ en Vitesse.

Bresant Celina (FC Twente gehuurd van Manchester City)

Bresant Celina is één van de drie huurlingen van het grote Manchester City die dit seizoen uitkomen voor FC Twente. Celina speelt bij voorkeur als linksbuiten, maar kan ook als aanvallende middenvelder uit de voeten. FC Twente zou achter de schermen al druk bezig zijn met de aanvaller om hem nog minimaal één jaar te huren. Als de Kosovaar van de zomer terug zou keren in Manchester is het nog maar te bezien of hij een plekje krijgt in de eerste selectie. Hij speelde pas één keer voor Manchester City. Dit waren overigens maar vijf minuten. Misschien wilt Celina wel een stapje hogerop. Lonkt een verhuurperiode aan een club uit de top drie?

Ridgeciano Haps (AZ)

Nadat Ridgeciano vorig seizoen een vaste basisplek veroverde in de verdediging van AZ is hij dit seizoen uitgegroeid tot een dragende kracht. Ook is hij een van de meest gevreesde backs in de Eredivisie, omdat hij veel opkomt over de linkerkant. PSV zou interesse hebben in de verdediger voor als Jetro Willems een transfer maakt van de zomer. Of Haps een stap naar PSV (of een andere club uit de top drie) valt nog te bezien, want de kwaliteiten van Haps zullen ook niet misstaan bij een Engelse middenmoter.

Milot Rashica (Vitesse)

Door al het talent dat Vitesse, van voornamelijk Chelsea, leent zou je bijna vergeten dat er ook nog talent rondloopt dat van Vitesse zelf is. Eén van die talenten is Milot Rashica. Rashica is bezig aan zijn derde seizoen in Arnhem en is basisspeler. Rashica was international van Albanië, maar sinds Kosovo een nationaal elftal mag hebben heeft de geboren Kosovaar gekozen voor Kosovo. Misschien is een seizoen blijven nog wel verstandig voor de groei van Rashica, maar PSV kan wel wat creativiteit gebruik op de vleugels, terwijl bij Ajax de vleugelspelers het ook niet naar behoren doen.