Uitgelicht: 10 Ajacieden, die net als Dijks, naar Italië vertrokken

Vanmorgen werd bekend dat Mitchell Dijks naar alle waarschijnlijkheid volgend seizoen bij het Italiaanse Bologna speelt. Naast de verdediger zijn er nog meer spelers die ervoor kozen om Ajax te verruilen voor een Italiaanse club. Voetbalonline.nl heeft er tien onder elkaar gezet.

1. Arkadiusz Milik (SSC Napoli)

De Pool Arkadiuzs Milik leverde Ajax in augustus 2016 maar liefst 32 miljoen euro op. Milik vertrok toen voor dat bedrag naar SSC Napoli, waar hij tot op heden in 16 wedstrijden zes keer het net wist te vinden.

2. Bogdan Lobonț (ACF Fiorentina)

Ook Bogdan Lobont verruilde Ajax voor een club uit de Serie A. De doelman ging in de winter van 2006 voor 1,5 miljoen euro naar ACF Fiorentina. Lobont stond slechts één seizoen onder contract bij de Italiaanse club en maakte toen de overstap naar Dinamo Boekarest.

3. Cristian Chivu (AS Roma)

Ook aan Cristian Chivu verdiende Ajax een mooi bedrag. De Roemeense verdediger maakte namelijk in juli 2003 voor 18 miljoen euro de overstap van Ajax naar AS Roma. Na vier jaar bij AS Roma te hebben gespeeld, vertrok Chivu naar Internazionale.

4. Edgar Davids (AC Milan)

Voor de transfer van Edgar Davids moeten we een aantal jaren terug. De middenvelder ging in de zomer van 1996 transfervrij van Ajax naar AC Milan en speelde vervolgens anderhalf jaar voor de club uit Milaan.

5. Marco van Basten (AC Milan)

Net als Edgar Davids vertrok ook Marco van Basten naar AC Milan. De aanvaller vertrok in 1987 namelijk voor 1,7 miljoen gulden naar Italië. In de acht jaar die Van Basten vervolgens voor AC Milan speelde kwam hij tot in 147 wedstrijden, waarin hij 90 doelpunten maakte.

6. Maxwell (Internazionale)

Op 3 januari 2006 ging de Braziliaanse verdediger Maxwell transfervrij naar Internazionale. Maxwell stond 3,5 jaar onder contract bij de club uit Milaan, maar werd één seizoen verhuurd aan FC Empoli.

7. Ricardo Kishna (Lazio Roma)

In de zomer van 2015 werd bekend dat Ricardo Kishna zijn carrière voort zou zetten bij het Italiaanse Lazio Roma. Ajax ontving 3 miljoen euro voor de aanvaller die, mede door blessures, nog niet heeft kunnen overtuigen bij de club uit Rome.

8. Sunday Oliseh (Juventus)

Ook de onlangs ontslagen Fortuna Sittard-trainer Sunday Oliseh maakte de overstap van Ajax naar Italië. Juventus betaalde in juli 1999 10 miljoen gulden voor de middenvelder.

9. Urby Emanuelson (AC Milan)

Ook Urby Emanuelson koos ervoor om naar Italië te verhuizen. De verdediger maakte in januari 2011 namelijk voor 2,5 miljoen euro de overstap naar AC Milan. In juli 2014 vertrok Emanuelson weer bij de club en maakte een binnenlandse transfer naar AS Roma.

10. Zlatan Ibrahimović (Juventus)

In augustus 2004 zag Juventus al dat Zlatan Ibrahimović enorm veel klasse had en nam hem voor 16 miljoen euro over van Ajax. De Zweed speelde vervolgens een kleine twee jaar bij de Oude Dame.

Foto: Pro Shots