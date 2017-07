Uitgelicht: AC Milan-aanwinst Hakan Calhanoglu

AC Milan strooit werkelijk met geld deze transferperiode. Na Andre Silva, Fabio Borini, Ricardo Rodriguez, Mateo Muscacchio, Franck Kessie is Hakan Calhanoglu de zesde(!) aanwinst voor AC Milan! De Duitse Turk speelde al heel zijn leven in Duitsland en gaat nu op voor zijn eerste avontuur buiten Duitsland.

Calhanoglu begon zijn carrière bij Karlsruher SC. Hij bracht daar ook zijn jeugd door. Op 5 februari 2012 maakte Calhanoglu zijn debuut voor de Duitse club, destijds uitkomend op het tweede niveau in Duitsland. In zijn eerste seizoen maakte de middenvelder dusdanig indruk dat Hamburger SV hem oppikte aan het einde van het seizoen. Hamburger SV leende hem wel direct weer terug uit aan Karlsruher, omdat ze hem nog niet klaar vonden voor de Bundesliga. In het seizoen 2012/2013 kwam Karlsruher uit op het derde niveau van Duitsland.

Het seizoen erna mocht Calhanoglu laten zien wat hij waard was in de Bundesliga. Met 11 doelpunten in 32 wedstrijden mag je zeggen dat het debuutseizoen van Calhanoglu in de Bundesliga geslaagd was. Tijdens zijn eerste jaar in de Bundesliga werd hij opgeroepen voor het nationale elftal van Turkije. Nadat hij in de jeugd al voor verschillende Turkse jeugdelftallen had gespreek mocht hij op 6 september 2013 in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Andorra zij debuut maken. Wegens geld problemen liet Hamburger SV hem echter al na één seizoen gaan. Bayer Leverkussen pikte de vrijetrappenspecialist op.

Cahanoglu zou drie seizoenen spelen voor Leverkussen voordat AC Milan hem zou oppikken. De Italiaanse topclub zou ongeveer twintig miljoen euro hebben overgemaakt naar de Duitse club. Dit bedrag kan nog oplopen met vier miljoen als bepaalde prestaties gehaald worden.

Calhanoglu kwam begin dit jaar negatief in het nieuws door een schorsing van vier maanden. Als speler van Karlsruher SC tekende de toen 17-jarige middenvelder een voorcontract bij Trabzonspor. Vervolgens vertrok hij naar Hamburger SV. De Turkse club klaagde Calhanoglu aan en werd vorig jaar in het gelijk gesteld. De straf was vier maanden schorsing die telt voor zowel clubvoetbal als internationaalvoetbal. In deze tijd zag Cahanoglu af van zijn salaris bij Bayer Leverkussen.

Foto: Pro Shots