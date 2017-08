Uitgelicht: Arsenal-aanwinst Alexandre Lacazette

Op 5 juli maakte Arsenal bekend dat het de Franse spits Alexandre Lacazette overgenomen had van Olympique Lyon. De aanvaller moet de gedroomde nummer 9 worden voor veel fans en zou Arsenal, samen met Alexis Sanchez en Mesut Ozil, aan prijzen moeten helpen.

Lacazette speelde al heel zijn leven voor Olympique Lyon. In 2008 sloot de snelle spits aan bij de jeugdopleiding van de Franse club. Ondanks intresse van andere clubs bleef Lacazette Lyon trouw. Als jonge aanvaller van Frankrijk onder 19 trok hij de interesse van vele scouts. Vooral met zijn optredens tijdens EK onder 19. Hij won dat toernooi en Lacazette scoorde in de finale het winnende doelpunt.

In het seizoen 2009/2010 maakte hij zijn debuut voor Olympique Lyon. Lacazette zou 275 wedstrijden spelen voor de club waar hij zijn gehele jeugd bij zat. Hij zou maar liefst 129 doelpunten maken en 43 assists geven. Lacazette verscheen driemaal in het Team of the Year van de Franse competitie en in het seizoen 2014/2015 werd hij verkozen tot Frans speler van het jaar. Onder andere Zlatan Ibrahimovic, Eden Hazard, Karim Benzema en later Edison Cavani hebben deze prijs ook in ontvangst mogen nemen.

Op 11 augustus trapt Arsenal het nieuwe seizoen af met een thuiswedstrijd tegen Leicester City. Met de komst van Lacazette zou het trio Lacazette-Sanchez-Ozil weleens hoge ogen gaan kunnen gooien in de Premier League. Doordat de Londense club zich niet heeft weten te plaatsen voor de Champions League kunnen ze zich volledige, ondanks deelname aan de Europa League, richten op de competitie. Zou de komst van Alexandre Lacazette dan eindelijk een titel opleveren?

Foto: Pro Shots