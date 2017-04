Uitgelicht: De best presterende voetbalclubs uit Londen

Vanmiddag staat de wedstrijd tussen Chelsea en Crystal Palace op het programma. Dit zijn twee van de vele professionele voetbalclubs uit Londen. Met Chelsea, Tottenham Hotspur, Arsenal, West Ham United en Crystal Palace is Londen maar liefst vijf keer vertegenwoordigd in de Premier League. Ook zijn er nog tal van Londense voetbalclubs actief in de lagere divisies. Maar welke Londense voetbalclubs presteren het beste? Tijd om eens te kijken hoe de tien best presterende voetbalclubs uit Londen het in de competitie doen.

10. AFC Wimbledon (League One)

AFC Wimbledon werd in 2002 opgericht door fans van het oude Wimbledon FC. Na viertien seizoenen promoveerde de club afgelopen seizoen voor het eerst in de geschiedenis naar de League One. Daarin doet AFC Wimbledon het absoluut niet slecht. AFC Wimbledon staat met een twaalfde plaats knap in de middenmoot.

9. Millwall (League One)

Millwall kan dit seizoen wel eens gaan promoveren. De club van trainer Neil Harris staat momenteel op een zevende plaats. Play-offs voor promotie zitten er dus zeker nog in. Directe promotie lijkt lastig te gaan worden. Daarvoor moet de club eindige bij de eerste twee. Maar de club staat momenteel vijftien punten achter op nummer twee Bolton Wanderers FC.

8. Queens Park Rangers (Championship)

QPR degradeerde in het seizoen 2014-2015 naar de Championship. Daar eindigde de club vorig seizoen als twaalfde. Dit seizoen gaat het wat minder met de club. QPR staat momenteel op een vijftiende plaats waardoor degradatie nog niet is uitgesloten.

7. Brentford (Championship)

Brentford promoveerde in het seizoen 2013-2014 van de League Two naar de League One. Daarin speelt de club momenteel nog steeds. Ook dit seizoen lijkt Brentford niet te promoveren of te degraderen. Met een veertiende plaats bevindt de club zich in de middenmoot.

6. Fulham (Championship)

Fulham zou na dit jaar weer terug kunnen keren naar de Premier League. Maar daarvoor zal de club minimaal één plaats moeten stijgen. Nummer drie tot en met nummer zes van de ranglijst spelen namelijk Play-offs voor promotie. Directe promotie zit er niet meer in. Daarvoor is het gat met nu koploper Newcastle United en nummer twee Brighton & Hove Albion te groot.

5. Crystal Palace (Premier League)

Crystal Palace draait al voor het vierde seizoenen achtereen mee in de Premier League. Maar dat zou volgend jaar wel eens anders kunnen zijn. De club van trainer Sam Allardyce staat momenteel op een zestiende plaats. Mocht de stand zo blijven dan ontloopt de club ternauwernood degradatie, maar het verschil met de concurrentie is klein.

4. West Ham United (Premier League)

Sinds het seizoen 2005-2006 is West Ham United, op het seizoen 2011-2012 na, actief in de Premier League. ‘The Hammers’ draaien dit seizoen mee in de subtop van de Premier League. Met een zevende plaats lijkt Europees voetbal er nog steeds in te zitten voor de club. Het verschil met nummer vijf Manchester United is namelijk maar twee punten.

3. Arsenal (Premier League)

Arsenal is al decennialang een titelkandidaat in de Premier League. Maar de club is sinds het seizoen 2003-2004 geen kampioen meer geworden. Dit jaar lijkt Arsenal opnieuw naast de landstitel te grijpen. ‘The Gunners’ staat zesde en hebben negentien punten minder dan koploper Chelsea.

2. Tottenham Hotspur (Premier League)

Tottenham Hotspur is aan een goed seizoen bezig. Met een tweede plaats moet de club alleen Chelsea voor zich dulden. Door de kleine verschillen is er nog niks gespeeld, maar plaatsing voor de Champions League zal sowieso moeten lukken. Het kampioenschap wordt echter een lastiger verhaal. Het gat met koploper Chelsea bedraagt momenteel tien punten.

1. Chelsea (Premier League)

De club van trainer Antonio Conte eindigde afgelopen seizoen nog op een tiende plaats, maar dit seizoen lijkt Chelsea voor de zesde keer in de geschiedenis kampioen te worden. Als koploper van de Premier League is Chelsea dus in competitieverband de best presterende voetbalclub uit Londen.

Foto: Pro Shots