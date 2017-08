Uitgelicht: Chelsea-aanwinst Tiemoué Bakayoko

Op 15 juli maakte Chelsea bekend dat met ingang van komend seizoen Tiemaoue Bakayoko de overstap maakte van AS Monaco naar Chelsea. De Londenaren hadden ongeveer zo’n 45 miljoen euro over voor de diensten van de defensieve middenvelder. Bij het grote publiek is Bakayoko nog een redelijk onbekende naam, maar bij Chelsea zal daar gauw verandering in komen.

Bakayoko begon zijn carrière bij Stade Rennais. Op 24 augustus 2013 zijn debuut in de Ligue 1 tegen Evian Thonon. De toen 19-jarige middenvelder werd direct een basisspeler en zou tot 24 wedstrijden komen in zijn eerste seizoen in het professionele voetbal. AS Monaco was overtuigt van de kwaliteiten van de eenmalig Frans international en plukte hem na één seizoen in Rennes weg bij de club. Acht miljoen zou er destijds met de transfer gemoeid zijn.

In zijn eerste twee seizoenen moest Bakayoko het voornamelijk doen, door onder andere de aanwezigheid van Jeremy Toulalan, met invalbeurten en spaarzame basisplaatsen. Nadat Toulalan vertrok bij Monaco was Bakayoko direct een vaste waarde. De defensieve middenvelder kwam tot 32 wedstrijden in de competitie en was ook onderdeel van de formatie van Monaco die hoge ogen gooide tijdens de Champions League van afgelopen seizoen.

Met de 45 miljoen euro die betaald zou zijn voor Bakayoko zijn de verwachtingen voor de Frans international groot. De Fransman wordt vergeleken met Yaya Toure qua postuur en speelstijl. De verwachting is dan ook dat Bakayoko geruisloos zich in de basis zal spelen bij Chelsea.

Foto: Pro Shots