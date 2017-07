Uitgelicht: Duurste Belgische speler

De week werd het dan eindelijk officieel gemaakt: Romelu Lukaku ruilt Eveton in voor Manchester United. Eerder werd al bekend dat er een mondeling akkoord was, maar werd er nog geen officiële melding gemaakt van de transfer. Met deze transfer wordt Lukaku in één klap de duurste Belgische speler ooit. Welke spelers maken de top tien compleet?

Thomas Vermaelen, 19 miljoen

In 2014 verruilde Thomas Vermaelen de Premier League voor de Primera Division. Barcelona kocht de centrale verdediger van Arsenal, maar dit pakte niet goed uit. Door veel blessures kwam de voormalig Ajax-speler maar tot één wedstrijd in zijn eerste seizoen. Na twee seizoenen vertrok Vermaelen naar Italië om op huurbasis te spelen voor AS Roma.

Youri Tielemans, 24 miljoen

Youri Tielemans maakte een aantal weken geleden de overstap van RCS Anderlecht naar AS Monaco. Het supertalent werd voor 23 miljoen overgenomen en brak hiermee het record van duurste speler uit de Belgische competitie. De middenvelder is altijd nog maar twintig jaar, maar heeft al meer dan 150 wedstrijden op het hoogste niveau gespeeld.

Marouane Fellaini, 32,4 miljoen

De speler van wie Tielemans het record overnam: Marouane Fellaini. De behaarde middenvelder maakte de overstap van Standard Luik naar Everton voor 22 miljoen euro, maar daarvoor staat hij niet in deze lijst. De volgende overstap die Fellaini maakte was naar Manchester United. De Engelse grootmacht legde 32,4 miljoen euro op tafel om de veelzijdige middenvelder over te nemen.

Eden Hazard, 35 miljoen

Eden Hazard maakte in de zomer van 2012 de overstap van OSC Lille naar Chelsea voor 35 miljoen euro. De club uit Londen versloeg hierdoor bijna elke topclub uit de wereld, want Hazard was gewild. De behendige vleugelspeler werd tot de grootste talenten op de wereld gerekend en had over interesse niet te klagen.

Romelu Lukaku, 35,7 miljoen

De eerste keer dat Romelu Lukaku in deze lijst staat. De bonkige spits maakte in 2013 de overstap van Chelsea naar Everton. Chelsea haalde de spits uit België op jonge leeftijd, maar slaagde er niet in om zijn belofte in te lossen. Bij Everton scoort de aanvaller er op los.

Michy Batshuayi, 39 miljoen

Na het EK wist Chelsea het zeker: Michy Batshuayi moet naar Londen komen. De Engelse topclub maakte dan ook 39 miljoen euro over naar zijn oude club Olympique Marseille. De transfer is nog niet helemaal geworden wat de club en speler en van hadden verwacht. Batshuayi zorgde er wel voor dat Chelsea zich mocht kronen tot landskampioen. In de uitwedstrijd tegen West Bromwich Albion scoorde de Belgische aanvaller de enige treffer van de wedstrijd, waardoor Chelsea niet meer in te halen was.

Axel Witsel, 40 miljoen

In de zomer van 2012 maakte Zenit Sint-Petersburg 40 miljoen euro over naar Benfica voor de diensten van Axel Witsel. De middenvelder speelde pas één seizoen in Portugal en maakte veel indruk. Real Madrid toonde ook interesse, maar Witsel koos voor het grote geld door naar Rusland te vertrekken. Dit bevestigde hij nogmaals door afgelopen winter naar China te vertrekken.

Christian Benteke, 46,5 miljoen

In juli 2015 verbrak Liverpool het record van duurste Belgische speler door 46,5 miljoen euro neer te tellen voor Christian Benteke. Benteke liet Aston Villa achter zich om bij de Engelse topclub aan de slag te gaan. Eén jaar later trok de aanvaller de deur al weer achter zich dicht en vertrok naar Crystal Palace.

Kevin de Bruyne, 74 miljoen

Manchester City verbrak, één jaar nadat Liverpool het verbrak, het record van duurste Belg met de transfer van Kevin de Bruyne. Voor 74 miljoen euro maakte De Bruyne de overstap van VFL Wolfsburg naar de Premier League. De middenvelder maakt sinds zijn komst naar Engeland indruk en is momenteel één van de beste spelmakers van de wereld.

Romelu Lukaku, 84 miljoen

De duurste speler is, zoals al gezegd, Romelu Lukaku. De bonkige spits gaat opnieuw de uitdaging aan in de top van het Engelse voetbal. Zal het de Belg deze keer wél lukken om te slagen?

Foto: Pro Shots