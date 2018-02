Uitgelicht: Het duurste elftal van spelers onder de 23 jaar

Om een groot talent over te nemen betaal je tegenwoordig enorm veel geld. Maar wat zijn momenteel eigenlijk de duurste talenten van de wereld? Voetbalonline.nl heeft het uitgezocht en het duurste elftal met spelers onder de 23 jaar gemaakt.

Doelman: Gianluigi Donnarumma (18 jaar oud)

Ondanks dat Gianluigi Donnarumma pas 18 jaar oud is, is de doelman al 40 miljoen euro waard. Het talent staat momenteel onder contract bij AC Milan, waar hij in 2015 debuteerde in het eerste elftal.

Rechtsachter: Joshua Kimmich (23 jaar oud)

Joshua Kimmich staat momenteel onder contract bij Bayern München, wat 8,5 miljoen euro voor hem betaalde aan VfB Stuttgart. Momenteel is de rechtsachter echter al 40 miljoen euro waard.

Centrale verdediger: John Stones (23 jaar oud)

In augustus 2016 ging John Stones voor 55,6 miljoen euro van Everton naar Manchester City. Doordat hij momenteel bij een topclub speelt, is zijn marktwaarde momenteel ook 40 miljoen euro.

Centrale verdediger: Marquinhos (23 jaar oud)

Ook Marquinhos heeft momenteel een marktwaarde van 40 miljoen euro. De verdediger speelt momenteel bij Paris Saint-Germain en is in juli 2013 voor 31,4 miljoen euro overgekomen van AS Roma.

Linksachter: Benjamin Mendy (23 jaar oud)

Net als teamgenoot John Stones is ook Benjamin Mendy momenteel 40 miljoen euro waard. Afgelopen zomer nam Manchester City hem voor 57,5 miljoen euro over van AS Monaco.

Centrale middenvelder: Saúl Ñíguez (23 jaar oud)

Met een marktwaarde van 70 miljoen euro is Saúl Ñíguez een van de duurste talentenvolle middenvelders op de wereld. De Spanjaard komt uit de jeugd van Atlético Madrid en heeft dus geen transferdom voor hem hoeven te betalen.

Centrale middenvelder: Sergej Milinkovic-Savic (22 jaar oud)

Lazio Roma heeft er goed aan gedaan Sergej Milinkovic-Savic voor 18 miljoen euro over te nemen van KRC Genk. De middenvelder heeft momenteel namelijk een marktwaarde van 55 miljoen euro.

Aanvallende middenvelder: Dele Alli (21 jaar oud)

Tottenham Hotspur-middenvelder Dele Alli wordt momenteel gezien als een van de grootste talenten van de wereld. Dit is ook te merken aan zijn marktwaarde, die momenteel op 80 miljoen euro staat.

Rechtsbuiten: Kylian Mbappé (19 jaar oud)

Dat Kylian Mbappé momenteel enorm veel geld waard is, mag duidelijk zijn. Paris Saint-Germain maakte afgelopen zomer 120 miljoen euro over aan AS Monaco voor de Fransman. Zijn marktwaarde is momenteel ook 120 miljoen euro.

Spits: Gabriel Jesus (20 jaar oud)

De 20-jarige Gabriel Jesus stapte in januari 2017 voor 32 miljoen euro over van Palmeiras naar Manchester City. Momenteel ligt zijn marktwaarde echter een stuk hoger, namelijk op 70 miljoen euro.

Linksbuiten: Ousmane Dembélé (20 jaar oud)

In augustus 2017 ontving Borussia Dortmund maar liefst 105 miljoen euro voor Ousmane Dembélé. De FC Barcelona-aanvaller heeft momenteel een marktwaarde van 80 miljoen euro.

Totale waarde: 675.000.000 miljoen euro

Foto: Pro Shots