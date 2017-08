Uitgelicht: Duurste transfers van aanvallers

De transferperiode is bijna ten einde. Neymar ging voor 222 miljoen euro naar Paris Saint-Germain en is momenteel de duurste aanvaller ooit. Wie de top 10 compleet maken, zie je hieronder.

10. Zlatan Ibrahimović (69,5 miljoen euro)

Op nummer tien staat Zlatan Ibrahimović. FC Barcelona maakte medio 2009 maar liefst 69,5 miljoen euro aan Internazionale om de Zweed over te nemen.

9. Ángel Di María (75 miljoen euro)

Ángel Di Maria ging voor 75 miljoen euro naar een andere club. In 2014 nam Manchester United de speler namelijk voor dat bedrag over van Real Madrid.

8. Luis Suárez (81,72 miljoen euro)

Luis Suarez verruilde in juli 2014 de Premier League voor La Liga. De aanvaller ging voor 81,72 miljoen euro van Liverpool naar FC Barcelona.

7. Romelu Lukaku (84,7 miljoen euro)

Romelu Lukaku ging deze zomer voor 84,7 naar Manchester United. Chelsea FC ontving het enorme bedrag voor de aanvaller.

6. Neymar (88,2 miljoen euro)

Naast Suarez werd ook Neymar voor een enorm bedrag aangetrokken door FC Barcelona. De Braziliaan maakte in 2013 de overstap van Santos naar de club uit Catalonië. Met zijn transfer was een bedrag van 88,2 miljoen euro gemoeid.

5. Gonzalo Higuaín (90 miljoen euro)

Gonzalo Higuaín maakte veel indruk bij Napoli en dit was ook Juventus opgevallen. De club had in 2016 maar liefst 90 miljoen euro over om de aanvaller in te lijven.

4. Cristiano Ronaldo (94 miljoen euro)

Cristiano Ronaldo stapte in 2009 over van Manchester United naar Real Madrid. De Spaanse club had toen 94 miljoen euro over voor de Portugees.

3. Gareth Bale (101 miljoen euro)

Op plek drie staat Gareth Bale. Hij stapte in 2013 voor 101 miljoen euro over van Tottenham Hotspur naar Real Madrid.

2. Ousmane Dembélé (105 miljoen euro)

Borussia Dortmund-trainer Peter Bosz moest Ousmane Dembélé deze zomer laten gaan. De jonge aanvaller ging voor 105 miljoen euro naar FC Barcelona.

1. Neymar (222 miljoen euro)

Deze zomer maakte Neymar voor 222 miljoen euro de overstap van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain. Hierdoor werd de Braziliaan de duurste aanvaller ooit.

Foto: Pro Shots