Uitgelicht: Duurste transfers van verdedigers

Benjamin Mendy maakte deze zomer de overstap van AS Monaco naar Manchester City. Door de 57,5 miljoen euro die voor hem werd betaald, is de Fransman momenteel de duurste verdediger ooit. Wie de top 10 compleet maken, lees je hieronder.

9. Shkodran Mustafi (41 miljoen euro)

Vorige zomer ging Shkodran Mustafi voor 41 miljoen euro naar Arsenal FC. De Londense club betaalde het bedrag aan Valencia CF.

8. Lilian Thuram (41,5 miljoen euro)

De Fransman Lilian Thuram maakte in 2001 de overstap van AC Parma naar Juventus. Er werd 41,5 miljoen euro voor hem betaald.

7. Thiago Silva (42 miljoen euro)

In juli 2012 betaalde Paris Saint-Germain 42 miljoen euro voor Thiago Silva. De Braziliaan werd overgenomen van AC Milan.

7. Leonardo Bonucci (42 miljoen euro)

Ook Leonardo Bonucci verruilde voor 42 miljoen euro van club, maar in tegenstelling tot Thiago Silva tekende Bonucci bij AC Milan. Hij kwam deze zomer over van Juventus.

6. Nicolás Otamendi (44,6 miljoen euro)

In augustus 2015 legde Manchester City 44,6 miljoen euro neer voor Nicolás Otamendi. Valencia CF ontving het enorme bedrag van de Engelse club.

5. Rio Ferdinand (46 miljoen euro)

In de zomer van 2002 ging Rio Ferdinand naar een nieuw club. Manchester United maakte 46 miljoen euro over naar Leeds United en nam de verdediger over.

4. David Luiz (49,5 miljoen euro)

David Luiz verruilde in 2014 de Premier League voor de Ligue 1. Hij ging namelijk voor 49,5 miljoen euro van Chelsea FC naar Paris Saint-Germain.

3. Kyle Walker (51 miljoen euro)

Net als Benjamin Mendy en Leonardo Bonucci maakte ook Kyle Walker deze zomer voor een groot bedrag een transfer. Hij ging voor 51 miljoen euro van Tottenham Hotspur naar Manchester City.

2. John Stones (55,6 miljoen euro)

Vorige zomer gaf Manchester City ook al veel geld uit om een verdediger aan te trekken. Toen kwam John Stones voor 55,6 miljoen euro over van Everton FC.

1. Benjamin Mendy (57,5 miljoen euro)

Zoals gezegd is Benjamin Mendy de duurste verdediger ooit. Hij maakte deze zomer de overstap van AS Monaco naar Manchester City. Met zijn transfer was een bedrag van 57,5 miljoen euro gemoeid.

Foto: Pro Shots