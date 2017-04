Uitgelicht: De duurste voetbaltransfers ooit

Dat er veel geld in voetbal omgaat, dat is al langer duidelijk. Tegenwoordig zijn in de voetbalwereld niet alleen de salarissen enorm, ook de transferbedragen van spelers worden steeds hoger. Maar wat zijn eigenlijk de duurste transfers in de geschiedenis van het voetbal? Voetbalonline.nl zocht het uit en zette de tien duurste transfers op een rijtje.

10. Zinédine Zidane (73 miljoen euro)

Op nummer tien staat een transfer van Zinédine Zidane. Hij stapte in 2001 over van Juventus naar Real Madrid. Met de transfer werd toen een bedrag van 73 miljoen euro gemoeid.

8. Kevin de Bruyne (75 miljoen euro)

Kevin de Bruyne stapte voor 75 miljoen euro over naar een andere club. In 2015 maakte Manchester City namelijk 75 miljoen euro over naar VfL Wolfsburg om de middenvelder in te lijven.

8. Ángel Di Maria (75 miljoen euro)

Ook Ángel Di Maria verruilde voor 75 miljoen euro van club. In 2014 nam Manchester United de speler over van Real Madrid.

7. James Rodríguez (80 miljoen euro)

In 2014 maakte ook James Rodriguez voor een enorm bedrag een transfer. De middenvelder stapte namelijk voor 80 miljoen over van AS Monaco naar Real Madrid.

6. Luis Suarez (84,7 miljoen euro)

Luis Suarez verruilde in de Premier League in voor La Liga. De aanvaller transfereerde voor 84,7 miljoen euro van Liverpool naar FC Barcelona.

5. Neymar (88,2 miljoen euro)

Naast Suarez werd ook Neymar voor een enorm bedrag aangetrokken door FC Barcelona. De Braziliaan maakte in 2013 de overstap van Santos naar de club uit Catalonië. Met zijn transfer was een bedrag van 88,2 miljoen euro gemoeid.

4. Gonzalo Higuaín (90 miljoen euro)

Gonzalo Higuaín maakte veel indruk bij Napoli en dit was ook Juventus opgevallen. De club had in 2016 maar liefst 90 miljoen euro over om de aanvaller in te lijven.

3. Cristiano Ronaldo (94 miljoen euro)

Cristiano Ronaldo stapte in 2009 over van Manchester United naar Real Madrid. De Spaanse club had toen 94 miljoen euro over voor de Portugees.

2. Gareth Bale (100,7 miljoen euro)

De op één na duurste transfer in de geschiedenis van het voetbal is een transfer van Gareth Bale. Hij stapte in 2013 voor 100,7 miljoen euro over van Tottenham Hotspur naar Real Madrid.

1. Paul Pogba (105 miljoen euro)

Paul Pogba stapte in 2016 over van Juventus naar Manchester United. De club uit Manchester had een bedrag van 105 miljoen euro over voor de Fransman. Dit is tot op heden de duurste transfer in de geschiedenis van het voetbal.

Foto: Pro Shots