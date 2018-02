Uitgelicht: Een elftal van Nederlanders in de Championship

Voor veel Nederlandse spelers is het een droom om ooit in Engeland te voetballen. Het liefst in de Premier League, maar er zijn er ook die genoegen nemen met een niveautje lager. Daarom bij deze een elftal van Nederlanders die spelen in de Championship.

Doelman: Robbin Ruiter

Robbin Ruiter staat momenteel onder contract bij AFC Sunderland, dat hem transfervrij overnam van FC Utrecht. Zijn club doet het momenteel niet zo goed en staat 24ste.

Verdediger: Joey van den Berg

Ook Joey van den Berg moet vrezen voor degradatie naar de League One. Hij staat met zijn club Reading momenteel op de achttiende plek en is maar vier punten verwijderd van de degradatiezone.

Verdediger: Glenn Loovens

De inmiddels 34-jarige Glenn Loovens staat met Sheffield Wednesday op een zeventiende plek en lijkt dit seizoen in de middenmoot te gaan eindigde.

Verdediger: Joost van Aken

Voor Joost van Aken geldt hetzelfde als voor Glenn Loovens. De voormalig speler van sc Heerenveen staat ook onder contract bij Sheffield Wednesday en lijkt dus niet te hoeven vrezen voor degradatie.

Middenvelder: Vurnon Anita

Vurnon Anita maakte vorige zomer de overstap van Newcastle United naar Leeds United. Met de club uit Leeds staat de Nederlander momenteel op een elfde plek, met vijf punten minder dan de nummer zes. Play-offs voor promotie is dus nog steeds mogelijk.

Middenvelder: Joey Pelupessy

Begin dit jaar vertrok Joey Pelupessy van Heracles Almelo naar Sheffield Wednesday. Bij de Engelse club kwam hij landgenoten Glenn Loovens en Joost van Aken tegen. De club staat zoals gezegd in de middenmoot.

Middenvelder: Maikel Kieftenbeld

De kans is aanwezig dat Maikel Kieftenbeld volgend seizoen niet meer in de Championship, maar in de League One. Met Birmingham City staat hij momenteel namelijk op een 22ste plek en als dit niet veranderd is degradatie een feit.

Middenvelder: Leandro Bacuna

Net als Joey van den Berg staat ook Leandro Bacuna onder contract bij het Reading van trainer Jaap Stam. Na vorig seizoen een goed seizoen te hebben gedraaid, moet de club nu vrezen voor degradatie.

Aanvaller: Florian Jozefzoon

Ook oud-PSV’er Florian Jozefzoon speelt momenteel in de Championship. De aanvaller speelt bij Brentford en moet het doen met een tiende plek.

Aanvaller: Jay-Roy Grot

Vurnon Anita is niet de enige Nederlander bij Leeds United, want ook Jay-Roy Grot staat bij de club onder contract. Met een elfde plek staat de club van Jay-Roy Grot momenteel in de middenmoot.

Aanvaller: Yanic Wildschut

In januari 2017 maakte Yanic Wildschut voor 8,2 miljoen euro de overstap van Wigan Athletic naar Norwich City FC. Sinds deze winter verhuurd de club hem aan Cardiff City. Met de club uit Wales doet de aanvaller het uitstekend en staat op een tweede plek. Promotie naar de Premier League lijkt er dus zeker in te zitten.

Foto: Pro Shots