Uitgelicht: Eredivisie-spelers die interesse wekken uit het buitenland

Vorige week maakte Jürgen Locadia voor 17 miljoen euro de overstap van PSV naar Brighton & Hove Albion. Er zijn echter nog meer Eredivisie-spelers die in de belangstelling staan van grote buitenlandse clubs. Voetbalonline.nl heeft er 10 op een rijtje gezet.

1. Alireza Jahanbakhsh (AZ)

Alireza Jahanbakhsh doet hem momenteel zo goed bij AZ dat grote clubs hem graag willen overnemen. De kans is aanwezig dat de vleugelspeler snel in de Serie A te zien is. Napoli zien in hem namelijk de ideale vesterking.

2. Brandley Kuwas (Heracles Almelo)

Brandley Kuwas staat niet alleen in de belangstelling van binnenlandse clubs. Ook zijn er verschillende buitenlandse clubs die de aanvaller graag willen toevoegen aan de selectie. Om welke clubs het gaat is echter niet bekend.

3. Fran Sol (Willem II)

Fran Sol vormt momenteel bij Willem II een uitstekend duo met Bartholomew Ogbeche. De Spaanse aanvaller wee het net makkelijk te vinden en dit is ook in het buitenland opgevallen. Zo wordt er gesuggereerd dat VfB Stuttgart de Spanjaard gaat proberen los te weken.

4. Frenkie de Jong (Ajax)

Dat veel clubs achter Frenkie de Jong aanzitten, is natuurlijk niet raar. De Ajacied speelt bijna wekelijks uitstekend en daarom willen Arsenal, Manchester City en Chelsea proberen om het talent naar Engeland te halen.

5. Hirving Lozano (PSV)

Hirving Lozano is misschien wel de Eredivisie-speler waar de meeste interesse voor is. De aanvaller van PSV maakt veel indruk en daarom willen Arsenal en AC Milan graag toevoegen aan de selectie.

6. Kasper Dolberg (Ajax)

Ondanks dat Kasper Dolberg wegens blessures momenteel niet inzetbaar is bij Ajax, is er toch een topclub die het wel ziet zitten in de Deen. Borussia Dortmund ziet in Dolberg namelijk de ideale versterking.

7. Matthijs de Ligt (Ajax)

Er is naast Kasper Dolberg nog een Ajacied die in de belangstelling staat van Borussia Dortmund. Matthijs de Ligt heeft namelijk ook de aandacht getrokken van de Duitse grootmacht. Ook FC Barcelona wil de talentvolle verdediger graag overnemen van Ajax.

8. Milot Rashica (Vitesse)

AC Milan is naast in Hirving Lozano ook geïnteresseerd in Milot Rashica. Buiten AC Milan zijn er nog meer clubs die het wel zien zitten in de Kosovaar, namelijk Napoli, Udinese, VfB Stuttgart en Hannover 96.

9. Mimoun Mahi (FC Groningen)

Voor Mimoun Mahi komt de interesse vooral uit Engeland. Stoke City, Swansea City, Bristol City en Nottingham Forest hebben een oogje op de buitenspeler van FC Groningen.

10. Nicolas Isimat-Mirin (PSV)

Naast Hirving Lozano is er nog een PSV’er die deze winter Eindhoven wel eens zou kunnen gaan inruilen voor Engeland. Nicolas Isimat-Mirin wordt namelijk gevolgd door Burnley.

Foto: Pro Shots