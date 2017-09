Uitgelicht: Eredivisie-spelers die deze transferperiode het meeste opleverde

De transferperiode zit er nou ongeveer op. De Eredivisie heeft flink wat grote namen moeten laten gaan. Voetbal Online zet de tien namen op een rijtje die het meeste opleverde voor de Eredivisie clubs.

Kenny Tete, 4 miljoen euro

Kenny Tete leek vorig seizoen de vaste rechtsback te worden van Ajax, maar Peter Bosz dacht hier anders over. Ondanks alle kritiek die Joel Veltman heeft gekregen afgelopen seizoen hield Veltman Tete buiten de basis. Tete koos eieren voor zijn geld en maakte een transfer. Olympique Lyon, waar onder andere Memphis Depay en oud-Ajacied Betrand Traore onder contract staan, maakte vier miljoen euro over naar de Amsterdamse clubs voor de diensten van de rechtsback. Lyon lijkt hiermee een waar koopje te hebben gekregen.

Jetro Willems, 5 miljoen euro

Jetro Willems gaf heel het seizoen aan dat hij klaar was voor een stapje hoger. Eintracht Frankfut bood deze kans. De linksback maakte al vroeg in de transferperiode de overstap naar de Bundesliga. Momenteel is Willems basisspeler bij de Duitse club.

Hector Moreno, 5,7 miljoen euro

Hector Moreno maakte vrijwel onverwachts een hele mooie transfer. De Mexicaanse verdediger maakte al begin juni de overstap van PSV naar AS Roma. De club van Strootman gaf aan dat de verdediger perfect in het profiel paste van waar de naar op zoek waren. Moreno kostte de Romeinen 5,7 miljoen euro.

Sebastien Haller, 7 miljoen euro

Ook Sebastien Haller maakte de overstap naar Eintracht Frankfurt. In mei kondigde de Bundesliga-club de transfer al aan. Nadat de spits veel indruk had gemaakt in het tenue van FC Utrecht durfde de Duitse club het aan om zeven miljoen euro op tafel te leggen om de Fransman over te nemen.

Jairo Riedewald, 9 miljoen euro

Net als Tete leek ook Jaïro Riedewald een basisspeler te worden bij Ajax. Echter belandde ook Riedewald op de bank en bleef hier ook heel het seizoen zitten. Het Crystal Palace van Frank de Boer, waaronder hij wel een basisplaats had bij Ajax, bood een uitweg. Negen miljoen euro telde de club neer om Riedewald over te nemen.

Davy Propper, 13 miljoen euro

Net voor het begin van de Premier League kondigde Brighton Hove & Albion aan dat het zich versterkt had met Davy Propper. De middenvelder kwam voor dertien miljoen euro van PSV, waarvoor hij drie seizoenen had gevoetbald. Bij Brighton mag de voormalig middenvelder van Vitesse strijden tegen degradatie.

Terence Kongolo, 14 miljoen euro

Terence Kongolo moet in de voetsporen treden van de naar Manchester City vertrokken Benjamin Mendy. De fans van AS Monaco zijn dan nog niet helemaal overtuigd van Kongolo. De Nederlander is van oorsprong een centrale verdediger en kan dus aanvallend minder brengen dan zijn voorganger. Kongolo is voor de eerste competitiewedstrijd zelfs buiten de selectie gelaten. Feyenoord incasseerde veertien miljoen euro voor de verdediger.

Rick Karsdorp, 15 miljoen euro

Rick Karsdorp is de tweede verdediger van Feyenoord die voor veel geld naar een topcompetitie vertrok. Karsdorp ging Moreno achterna naar AS Roma. Ditmaal moest de Romeinse club vijftien miljoen euro neerleggen voor een verdediger uit de Eredivisie.

Davy Klaassen, 27 miljoen euro

Davy Klaassen nam Ajax bij de hand op weg naar de finale van de Europa League. Niemand keek dan ook gek van op dat er veel clubs interesse hadden in de middenvelder. Everton bleek het snelste te handelen en nam de aanvoerder van Ajax over. 27 Miljoen euro had de Engelse club over voor de Nederlander. Klaassen maakte in de eerste wedstrijden van de Premier League een prima indruk in het shirt van Everton.

Davinson Sanchez, 40 miljoen euro

De sterke centrale verdediger van Ajax speelde maar één seizoen voor de Amsterdammers. Afgelopen transferperiode bleek hij onhoudbaar voor de club. Het Engelse Tottenham Hotspur ging aan de haal met de Colombiaan en na wekenlange onderhandelingen kwamen de clubs uit op een bedrag van 40 miljoen euro! Dit is tot nu toe ook de duurste Eredivisie speler ooit!

Foto: Pro Shots