Uitgelicht: De grootste wonderkinderen van de voetbalwereld

Xavi Simons wordt in Nederland gezien als een van de grootste wonderkinderen ter wereld. Buiten het talent van FC Barcelona lopen er nog meer wonderkinderen rond in de voetbalwereld. Voetbalonline.nl heeft er tien onder elkaar gezet.

1. Claudio Echeverri (11)

Claudio Echeverri is een middenvelder van Buenos Aires. Het elfjarige talent staat momenteel in de belangstelling van FC Barcelona en Real Madrid, maar heeft ervoor gekozen om voorlopig in Argentinië te blijven.

2. David Pecellin (13)

David Pecellin wordt gezien als een van de talentvolste spitsen. De dertienjarige aanvaller speelt momenteel bij Real Madrid, dat hem overnam van Real Betis.

3. Karamoko Dembélé (14)

Karamoko Dembélé maakte op dertienjarige leeftijd zijn debuut bij Celtic Onder-21. Het talent, dat momenteel wereldberoemd is, staat in de belangstelling van clubs als Chelsea FC en FC Barcelona. Momenteel speelt hij echter nog in de jeugdopleiding van Celtic.

4. Mustafa Kapi (15)

Mustafa Kapi is pas 15 jaar oud, maar heeft zijn debuut voor het eerste elftal van Galatasaray al gemaakt. Zijn eerste minuten in het eerste elftal maakte hij in een oefenwedstrijd tegen Levski Sofia.

5. Naci Unuvar (14)

Ook Ajax beschikt over een wonderkind. Naci Unuvar is een aanvallende middenvelder waar we wel eens veel van kunnen gaan horen. Ondanks dat Manchester United interesse in hem had, speelt hij momenteel nog gewoon op De Toekomst.

6. Rayane Bounida (11)

Rayane Bounida wordt door vele gezien als de nieuwe Eden Hazard. Het Belgisch talent speelt sinds zijn zevende bij Anderlecht en hoopt daar op een dag zijn doorbraak mee te maken.

7. Shane Kluivert (10)

Shane Kluivert, de zoon van oud-profvoetballer Patrick Kluivert en broertje van Ajacied Justin Kluivert, wordt gezien als een groot talent. Toen zijn vader werkzaam was bij Paris Saint-Germain speelde hij daar in de jeugdopleiding, maar momenteel speelt hij bij FC Barcelona.

8. Takefusa Kubo (16)

Takefusa Kubo maakte in 2011 de overstap van Kawasaki Frontale naar Barcelona, maar bij de Spaanse club vertrok hij weer in 2015. Hij vertrok naar FC Tokyo en laat daar wekelijks zien dat hij een van de grootste talenten uit Azië is.

9. Xavi Simons (14)

Xavi Simons, de zoon van Regillio Simons, is een van de grootste talenten in de jeugdopleiding van FC Barcelona. Simons won al vier keer de Ballon d’Or voor talenten en kon voor veel geld overstappen naar Chelsea. De familie Simons koos er echter voor om in Spanje te blijven.

10. Youssoufa Moukoko (13)

Youssoufa Moukoko is pas dertien jaar oud maar speelt bij Borussia Dortmund mee met het Onder-17 elftal. Daarnaast is hij jeugdinternational en maakte bij Duitsland Onder-16 twee doelpunten bij zijn debuut.

Foto’s: Pro Shots