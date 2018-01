Uitgelicht: De duurste spelers van de Eredivisie

De totale marktwaarde van de Eredivisie is momenteel 705,15 miljoen euro. Hirving Lozano heeft hier als individu het grootste aandeel in. Hij is namelijk 22 miljoen euro waard. Wil je weten wie net als Lozano in de top 10 staan? Bekijk het hieronder!

10. Santiago Arias

Santiago Arias heeft momenteel een transferwaarde van 10 miljoen euro. In 2013 nam PSV hem voor 675.000 euro over van Sporting Lissabon.

9. Marco van Ginkel

Ook Marco van Ginkel is momenteel 10 miljoen euro waard. PSV huurt de middenvelder echter van Chelsea, waardoor ze geen transfersom hebben betaald.

8. Gastón Pereiro

Ook op nummer acht staat een PSV’er. Net als zijn teamgenoten Santiago Arias en Marco van Ginkel is ook Gastón Pereiro 10 miljoen euro waard. In juli 2015 nam PSV hem voor 7 miljoen euro over van Club Nacional.

7. André Onana

Ajax zou wel eens veel kunnen gaan verdienen aan doelman André Onana. Hij werd in 2015 namelijk voor 150.000 euro overgenomen van FC Barcelona en heeft momenteel een transferwaarde van 12 miljoen euro.

6. Kasper Dolberg

Ook aan Kasper Dolberg kan Ajax wel eens een aardig zakcentje verdienen. De Deen is momenteel 14 miljoen euro waard en kwam in 2015 voor 270.000 euro over van Silkeborg IF.

5. Nicolai Jörgensen

Nicolai Jörgensen is de enige Feyenoorder in deze top tien. De aanvaller heeft momenteel een prijskaartje van 15 miljoen euro om zijn nek. In de zomer van 2016 kwam hij voor 3,5 miljoen euro naar Feyenoord.

4. David Neres

Afgelopen zomer legde Ajax 12 miljoen euro op tafel voor David Neres. De Braziliaan, die overkwam van FC São Paulo, is momenteel 15 miljoen euro waard.

3. Matthijs de Ligt

Matthijs de Ligt brak in oktober 2016 door bij Ajax en is sinds toen in marktwaarde enorme gestegen. De verdediger is momenteel namelijk 16 miljoen euro waard.

2. Hakim Ziyech

Op nummer twee staat ook een Ajacied. Hakim Ziyech is in zijn tijd bij Ajax in marktwaarde negen miljoen euro gestegen. De middenvelder werd namelijk voor 11 miljoen euro overgenomen van FC Twente en is momenteel 20 miljoen euro waard.

1. Hirving Lozano

Zoals gezegd is Hirving Lozano de speler met de hoogste marktwaarde. De PSV’er is momenteel 22 miljoen euro waard. Afgelopen juli betaalde de Eindhovense club 8 miljoen euro voor hem aan het Mexicaanse CF Pachuca.

Foto: Pro Shots