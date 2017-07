Uitgelicht: Grote namen die ooit in de Jupiler League hebben gespeeld

De Jupiler League heeft grote namen voortgebracht. Kijk maar eens naar de voorbeelden hieronder. Zij speelden allemaal ooit in de Jupiler League, maar zijn momenteel stuk voor stuk te bewonderen bij een grote club.

1. Adnane Tighadouini (Málaga CF)

Adnane Tighadouini brak door bij Vitesse, maar kon niet meteen rekenen op een basisplaats en werd daarom verhuurd. In het seizoen 2011-2012 speelde hij een half jaar bij FC Volendam en in het seizoen 2012-2013 bij SC Cambuur. Beide clubs speelde toen Jupiler League. Daarna maakte hij de overstap naar NAC Breda.

2. Bas Dost (Sporting Lissabon)

Bas Dost doorliep een deel van de jeugdopleiding van FC Emmen en debuteerde voor de club in het profvoetbal. Na één seizoen bij de club vertrok hij naar Heracles Almelo.

3. Cuco Martina (Everton FC)

Ook Cuco Martina brak door in de Jupiler League, namelijk bij RBC Roosendaal. Bij de Brabantse club speelde hij twee en een half jaar in het eerste elftal en vertrok vervolgens naar RKC Waalwijk. Toen hij later bij FC Twente onder contract stond, speelde hij ook nog verschillende wedstrijden met Jong FC Twente in de Jupiler League.

4. Dries Mertens (SSC Napoli)

Dries Mertens kwam in het seizoen 2006-2007 op huurbasis terecht bij AGOVV. De club uit Apeldoorn nam hem aan het einde van dat seizoen definitief over. Mertens bleef vervolgens nog twee seizoenen bij de club uit de Jupiler League en ging toen naar FC Utrecht.

5. Kevin Strootman (AS Roma)

Kevin Strootman degradeerde in het seizoen 2009-2010 met Sparta Rotterdam naar de Jupiler League. Na een half jaar op een niveautje lager vertrok de middenvelder naar FC Utrecht.

6. Klaas-Jan Huntelaar (Ajax)

Voordat Klaas-Jan Huntelaar doorbrak in de Eredivisie stond hij onder contract bij PSV. Door de Eindhovense club werd hij in het seizoen 2003-2004 verhuurd aan AGOVV. Bij de club die uitkwam in de Jupiler League scoorde de aanvaller 26 keer in 35 wedstrijden. Vervolgens tekende hij bij sc Heerenveen.

7. Lasse Schöne (Ajax)

Lasse Schöne vertrok in de zomer van 2006 van sc Heerenveen naar De Graafschap. Met de club uit Doetinchem speelde de middenvelder het eerste seizoen in de Jupiler League en werd kampioen. Na nog een tweede jaar bij De Graafschap vertrok hij naar NEC.

8. Michiel Kramer (Feyenoord)

Michiel Kramer speelde maar liefst vier seizoenen in de Jupiler League. Hij maakte namelijk in juli 2009 de overstap van NAC Breda naar FC Volendam. In de zomer van 2013 verruilde hij de Jupiler League voor de Eredivisie, toen hij een contract tekende bij ADO Den Haag.

9. Nacer Chadli (West Bromwich Albion FC)

Net als Dries Mertens en Klaas-Jan Huntelaar speelde ook Nacer Chadli ooit bij AGOVV. Hij speelde er namelijk drie seizoenen en vertrok vervolgens naar FC Twente.

10. Nordin Amrabat (Watford FC)

Nordin Amrabat begon zijn profcarrière in het seizoen 2006-2007 bij FC Omniworld, de club die momenteel bekend staat als Almere City FC. Na één seizoen bij de club vertrok hij naar VVV-Venlo.

11. Paul Verhaegh (FC Augsburg)

Paul Verhaegh werd door zijn club PSV in het seizoen 2003-2004 verhuurd aan AGOVV. Hij vertrok vervolgens naar FC Den Bosch en speelde met de Brabantse club ook nog een half jaar in de Jupiler League. In januari 2006 vertrok Paul Verhaegh naar Eredivisionist Vitesse.

12. Quincy Promes (Spartak Moskou)

Quincy Promes brak door bij FC Twente en werd in het seizoen 2012-2013 verhuurd aan Go Ahead Eagles. Na zijn terugkeer wist hij wel door te breken bij FC Twente.

13. Vincent Janssen (Tottenham Hotspur FC)

Vincent Janssen wist niet te overtuigen bij Feyenoord en vertrok naar Almere City FC. Daar speelde de aanvaller twee seizoenen en maakte toen de overstap naar AZ.

Foto: Pro Shots