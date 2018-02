Uitgelicht: Kinderen van (oud-)profvoetballers die furore maken

Justin Kluivert, de zoon van Patrick Kluivert, heeft momenteel het profvoetbal gehaald. Naast de Ajacied zijn er echter nog meer kinderen van (oud-)profvoetballers die zichzelf binnenkort wel eens profvoetballer mogen noemen. Voetbalonline.nl heeft er tien op een rijtje gezet.

1. Bashan Enoh (Eyong Enoh)

Toen Eyong Enoh onder contract stond bij Ajax speelde zijn zoontje voor dezelfde club. Ook toen Enoh op huurbasis naar Fulham vertrok speelde zijn zoontje bij een profclub, namelijk bij Arsenal. Hij lijkt dus de genen van zijn vader te hebben.

2. Gabriel Reiziger (Michael Reiziger)

Michael Reiziger kende zijn grote doorbraak bij Ajax en zoontje Gabriel probeert momenteel hetzelfde voor elkaar te krijgen. Gabriel speelt momenteel in de E-jeugd waardoor zijn profdebuut nog wel even op zich zal laten wachten.

3. Jaden de Guzman (Jonathan de Guzman)

In 2014 kwam Jaden de Guzman terecht in de jeugdopleiding van Feyenoord. De zoon van Eintracht Frankfurt-middenvelder Jonathan de Guzman woont niet bij zijn vader, maar bij zijn moeder in Nederland.

4. Jerayno en Kirayno Schaken (Ruben Schaken)

Ruben Schaken heeft niet één zoontje bij een profclub maar twee. Jerayno Schaken speelt momenteel bij Ajax, waar zijn broertje Kirayno juist koos voor de jeugdopleiding van Feyenoord.

5. Lennox Robben (John Heitinga)

Een paar maanden geleden maakte Lennox Heitinga de overstap van amateurclub AFC naar de jeugdopleiding van Ajax. ‘’Lennox is snel, behendig, passeert makkelijk en kan met links en rechts schieten’’, aldus trotse vader John.

6. Luka Robben (Arjen Robben)

Iedereen weet wel dat Arjen Robben onder contract staat bij Bayern München. Het opmerkelijke is dat zijn zoontje speelt in de jeugdopleiding van de aartsrivaal. Luka Robben speelt namelijk bij 1860 München.

7. Shane Kluivert (Patrick Kluivert)

Afgelopen zomer ruilde Shane Kluivert de jeugdopleiding van Paris Saint-Germain in voor die van FC Barcelona. Halfbroer Justin Kluivert maakt momenteel indruk bij Ajax, maar of de momenteel negen jarige Shane het profvoetbal ook haalt is nog even afwachten.

8. Shaqueel van Persie (Robin van Persie)

Shaqueel van Persie is dan pas elf jaar oud, maar heeft toch al bij aardig wat clubs gespeeld. De zoon van Robin van Persie speelde in Engeland bij Manchester City en in Turkije bij Fenerbahce. Nu Robin van Persie weer terug is bij Feyenoord speelt ook Shaqueel in de jeugdopleiding van de Rotterdamse club.

9. Thomas van Bommel (Mark van Bommel)

Ook Mark van Bommel heeft een zoon die momenteel veel indruk maakt op het voetbalveld. Thomas van Bommel speelt momenteel in de jeugdopleiding van MVV en kan wel eens net als zijn vader het profvoetbal gaan halen.

10. Xavi Simons (Regillio Simons)

Xavi Simons is een van de grootste Nederlandse talenten van het moment. De naar Xavi Hernández vernoemde zoon van Regillio Simons speelt in de jeugdopleiding van FC Barcelona en wordt een grote toekomst voorspelt.

Foto: Pro Shots