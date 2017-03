Uitgelicht: De loopbaan van doelpuntenmachine Bas Dost

Bas Dost is dit seizoen helemaal opgeleefd. Na een wisselvallige periode in Duitsland scoort de spits nu het ene doelpunt na het andere voor zijn huidige team Sporting Lissabon. Momenteel strijdt Dost voor een plekje als eerste spits in het Nederlands elftal met Vincent Janssen. De Nederlander is nu 28 jaar en heeft dus nog wat jaren te gaan in de voetballerij. Waar het pad eindigt van de boomlange spits weet niemand, maar waar het begon weten we wél! Dost heeft zich heel wat ontwikkeld de afgelopen jaren en het zal je verbazen waar hij allemaal heeft gespeeld! Voetbal Online zet zijn loopbaan op een rijtje.

FC Emmen

Voor Bas Dost begon het allemaal bij FC Emmen. Nadat hij zes jaar in de jeugd heeft gespeeld bij Emmen mocht hij zijn debuut maken in het seizoen 2007/2008. Hoogtepunt van dat seizoen was dat Dost drie doelpunten maakte in de streekderby tegen aartsrivaal BV Veendam. FC Emmen won die wedstrijd met 3-2. Dit is het enige seizoen dat Dost in de eerste selectie speelde bij FC Emmen.

Heracles Almelo

in de zomer van 2008 kaapte Heracles Almelo Dost al na 23 competitiewedstrijden weg bij FC Emmen. Heracles maakte 300.000 euro over naar Emmen en vanaf 2008 speelde de spits voor Heracles Almelo. In zijn eerste seizoen scoorde hij ‘maar’ drie doelpunten in de Eredivisie, maar in zijn tweede seizoen in Almelo scoorde hij veertien keer en zo wekte hij interesse van onder meer Ajax. Van een transfer naar de Amsterdammers zou het uiteindelijk nooit komen, omdat Ajax niet doorpakte.

sc Heerenveen

Een club die wél doorpakte was sc Heerenveen. Dost zou uiteindelijk voor 3.1 miljoen vertrekken naar het noorden van het land. Trainer Ron Jans zette de aanvaller voornamelijk op de bank, tot grote onvrede van Bas Dost zelf. Op 30 januari 2011 had Dost een spoedarbitragezaak aangevraagd om een transfer naar Ajax af te dwingen. Ajax en Heerenveen kwamen er echter niet op tijd uit en Dost bleef bij Heerenveen. Later beweerde de zaakwaarnemer van Dost dat er ‘enkele minuten na de transferdeadline’ daadwerkelijk een akkoord werd gesloten. De spits zou voor 4.5 miljoen vertrekken naar Amsterdam en als Ajax binnen vijf jaar landskampioen zou worden kreeg Heerenveen nog eens een half miljoen extra. Dost werd dat jaar topscorer van de Eredivisie met 32 doelpunten.

VFL Wolfsburg

Op 1 juni 2012 werd bekend dat Dost zijn carrière verder voortzet in Duitsland. VFL Wolfsburg nam de aanvaller over. In het eerste seizoen was Dost geen onomstreden basisspeler. Ivica Olić was zijn grootste concurrent. In het seizoen 2014/2015 kwam de grote ommekeer voor Dost. Hij begon het seizoen als wisselspeler, maar in de winter werd Olić verkocht aan Hamburger SV. Van 6 december 2014 tot 1 maart 2015 scoorde Dost dertien doelpunten, waaronder twee doelpunten tegen Bayern München en vier (!) tegen Bayer Leverkussen. Dit leverde hem de bijnaam Plattfuß-Bomber op. Dit verwijzend naar de platvoeten die Dost heeft. De bekroning op dit memorabele seizoen was dat Dost in de 38e minuut van de DFB-Pokal finale de 3-1 maakte voor Wolfsburg. Hierdoor won Wolfsburg de DFB-Pokal voor het eerst in de geschiedenis.In de winterstop van het seizoen 2015/2016 brak Dost zijn middenvoetsbeentje, hierdoor stond hij ruim twee maanden aan de kant.

Sporting Lissabon

Op 28 augustus, net voor het sluiten van de transferperiode, werd bekend dat Dost de overstap naar Sporting Lissabon zou maken. Tien miljoen zou Sporting naar verluidt hebben betaald voor de diensten van de aanvaller. In het contract van Dost staat een transferclausule van 60 miljoen euro! Momenteel heeft hij 24 doelpunten gemaakt in 23 wedstrijden. Hiermee staat hij op de tweede plek van het Gouden Schoen klassement net achter Lionel Messi (25 doelpunten).