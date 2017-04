Uitgelicht: Mogelijk Oranje op het wk 2022

Doelman: Jeroen Zoet (leeftijd 2022: 31)

Jeroen Zoet maakt grote kans om het doel te verdedigen op het WK in Qatar. De sluitpost in bezig aan zijn vierde seizoen als basisspeler bij PSV en lijkt van de zomer een transfer te willen maken. In 2022 is Zoet 31 en dan ben je al keeper in de bloei van je carrière.

Rechtsback: Rick Karsdorp (leeftijd 2022: 27)

Feyenoorder Rick Karsdorp heeft een stormachtige ontwikkeling gemaakt sinds zijn debuut. De van origine middenvelder maakt wekelijks indruk met zijn rushes naar voren over de rechterkant. Karsdorp lijkt de eerste rechtsback te zijn van Oranje en Karsdorp kan nog jaren mee. Met zijn 27 jaar zal hij dan in de bloei van zijn carrière zitten.

Centrale verdediger: Virgil van Dijk (leeftijd 2022: 29)

Virgil van Dijk hebben we verkozen boven Stefan de Vrij als rechter centrale verdediger. Omdat Nederlandse bondscoaches een tik hebben om zowel een links-als rechtsbenige centrale verdediger op te stellen. Van Dijk heeft bewezen zich staande te kunnen houden in de Premier League en De Vrij is nogal blessuregevoelig.

Centrale verdediger: Nathan Aké (leeftijd 2022: 27)

De linksbenige centrale verdediger dan: Nathan Aké. Antonio Conte heeft Aké eerder van zijn verhuurperiode aan Watford gehaald, omdat hij erg gecharmeerd was van de Nederlander. Aké maakt geregeld zijn minuten voor Chelsea en lijkt de komende seizoenen een kans te maken op een vaste plek in de defensie van Chelsea. Een verdediger die bij een échte topclub speelt is iets wat het Nederlands elftal al jarenlang niet meer heeft.

Linksback: Ridgeciano Haps (leeftijd 2022: 28)

Op links was de spoeling wat dun. Ridgeciano kwam naar boven als beste keus op linksback. Haps is tegen de tijd dat het WK begint 28 en heeft nog een aantal jaren te gaan. Patrick van Aanholt en Daley Blind zouden dan ruim boven de 30 zijn en of ze dan het niveau van Oranje nog aankunnen is de vraag.

Rechtermiddenvelder: Davy Klaassen (leeftijd 2022: 29)

De aanvoerder van Ajax lijkt een vast plekje op het middenveld te hebben bij Oranje. Davy Klaassen heeft dan ook een mooie toekomst bij zowel Oranje als in clubverband voor zich. Kan één van de toekomstige leider van het Nederlands elftal worden.

Verdedigende middenvelder: Riechedly Bazoer (leeftijd 2022: 25)

Met veel bombarie haalde Ajax hem op 16-jarige leeftijd Riechedly Bazoer binnen. Hier maakte Bazoer een sterkte ontwikkeling door. Toch vertrok Bazoer door de achterdeur bij Ajax door onenigheid met trainer Peter Bosz. Hij ging naar VFL Wolfsburg, waar hij inmiddels een basisplaats heeft. Bazoer heeft een grote toekomst voor zich en zal in 2022 altijd nog maar 25 zijn. Zal hij dan de stap hebben gemaakt naar een echte topclub?

Linkermiddenvelder: Tonny Vilhena (leeftijd 2022: 27)

De tweede Feyenoorder in het elftal. Tonny Vilhena is een harde werker op het middenveld bij de Rotterdammers. Het lijkt erop dan de kleine middenvelder in niet al te lange tijd een transfer gaat maken naar een topcompetitie. Mocht Vilhena zich daar goed verder ontwikkelen zal Oranje nog veel plezier aan hem beleven!

Rechtsbuiten: Justin Kluivert (leeftijd 2022: 23)

Justin Kluivert is de enige die nog niks heeft ‘bewezen’ in dit elftal. Het toptalent van Ajax heeft pas een handvol wedstrijden gespeeld in het eerste elftal van Ajax, maar laat zien te kunnen voetballen. Kluivert zal hoogstwaarschijnlijk snel een basisplaats veroveren, waardoor hij wekelijks minuten zal maken voor Ajax. Overigens was Quincy Promes ook een optie. Echter is hij ‘al’ 30 al het WK begint. Dan begint hij langzaam met het afbouwen van zijn carrière.

Spits: Vincent Janssen (leeftijd 2022: 27)

Vincent Janssen strijdt momenteel met Bas Dost om het plekje van eerste spits van Oranje. Janssen is echter vijf jaar jonger dan zijn concurrent, dus zal Janssen in de toekomst de eerste spits van Oranje zijn waarschijnlijk. De spits zal wel snel een transfer moeten maken of een meer minuten gaan maken bij Tottenham Hotspur. Spelers die wél spelen krijgen vaker de voorkeur boven speler die niet spelen.

Linksbuiten: Memphis Depay (leeftijd 2022: 28)

Memphis Depay lijkt weer helemaal opgeleefd sinds zijn transfer naar Olympique Lyon. Dit was precies was Depay nodig had. Als de aanvaller zo doorgaat zal de toekomst er weer rooskleurig uitzien voor hem.

Foto’s: Pro Shots