Uitgelicht: Nederlanders bij Sevilla

Marvin Zeegelaar leek een dezer dagen Sporting Lissabon in te ruilen voor Sevilla. De Spaanse club zou ongeveer drie miljoen euro over hebben voor de Nederlandse linksback. Echter door een speciale clausule die Sporting wil afspreken met Sevilla lijkt de transfer in het water te vallen. Sevilla zou Zeegelaar niet mogen verkopen aan Benfica of FC Porto. Welke Nederlanders hebben er wél in het tenue gespeeld van Sevilla? Hier een overzicht!

Tarik Oulida (1995-1998)

Tarik Oulida stond bekend als één van de grootste talenten van zijn generatie. De middenvelder genoot zijn jeugdopleiding bij Ajax, maar kon na zijn debuut geen basisplaats veroveren bij de Amsterdamse club. Al gauw vertrok Oulida bij Ajax. Hij ging zijn geluk beproeven bij Sevilla. In zijn eerste twee seizoenen was hij hier ook geen basisspeler. Pas in zijn derde seizoen in Spanje stond hij regelmatig in de basis. Na zijn periode bij Sevilla vertrok de geboren Amsterdammer naar Japan. Hier speelde hij zes jaar. Tussendoor speelde hij nog één seizoen in Frankrijk voor CS Sedan. In het seizoen 2003/2004 speelde Oulida in het tenue van ADO Den Haag. Na dit seizoen besloot hij te stoppen met voetbal.

Khalid Boulahrouz (2007/2008)

Khalid Boulahrouz is de tweede Nederlander, en waarschijnlijk de bekendste, die onder contract stond bij Sevilla. De verdediger spendeerde één seizoen in Spanje. Dit was op huurbasis. Nadat hij aan het begin van het seizoen 2006/2007 tekende voor Chelsea mocht hij het seizoen er na weer vertrekken. Sevilla bood een uitweg, maar dit ging niet zoals beide partijen hadden gehoopt. Boulahrouz begon als basisspeler, maar raakte in oktober zwaar geblesseerd. De rest van het seizoen zou hij niet meer voor de club uitkomen. Zijn tijd bij Sevilla bleef beperkt tot slecht zeven wedstrijden.

Hedwiges Maduro (2012/2014)

Hedwiges Maduro stond in zijn carrière tweemaal onder contract bij een Spaanse club. van 2008 tot 2012 speelde hij in het tenue van Valencia. Hierna nam Sevilla de verdedigende middenvelder transfervrij over. Maduro zou hier twee seizoen blijven alvorens hij naar Griekenland zou vertrekken om samen te werken met Huub Stevens, die daar op dat moment trainer van PAOK Saloniki was. Afgelopen twee seizoen spendeerde het jeugdexponent van Ajax door bij Groningen. In zijn eerste seizoen was hij nog regelmatig basisspeler, maar in het tweede seizoen zat hij vaker op de bank of zelfs bij de tribune. In juli 2017 tekende hij een contract bij Omonia Nicosia nadat zijn contract afliep bij Groningen.

Foto: Pro Shots