Uitgelicht: Nederlandse spelers bij Bayern München

Momenteel is Arjen Robben de enige Nederlander die onder contract staat bij Bayern München. Naast de oud-speler van onder meer Chelsea en Real Madrid zijn er nog meer Nederlandse spelers die voor het eerste elftal van Bayern München zijn uitgekomen. Maar welke landgenoten gingen Arjen Robben ook al weer voor? Voetbalonline.nl heeft het op een rijtje gezet.

1. Willem Hesselink (1902-1905)

Willem Hesselink was de eerste Nederlandse speler die uitkwam voor Bayern München. In 1902 meldde Hesselink zich aan bij de club uit München, dat op dat moment nog in een regionale competitie uitkwam. Naast speler was hij ook trainer en voorzitter van de vereniging. Ook legde Hesselink de basis voor de jeugdopleiding van de Duitse club.

2. Martin Jol (1978-1979)

Martin Jol maakte in 1978 de overstap van ADO Den Haag naar Bayern München en tekende een contract voor twee jaar. In zijn eerste seizoen voor de club uit München kreeg Jol een conflict met zijn trainer Gyula Lóránt. Mede hierdoor vertrok hij, zonder ene prijs gewonnen te hebben, weer bij Bayern München en ging spelen voor FC Twente.

3. Jan Wouters (1992-1994)

De derde Nederlander die voor het eerste elftal van Bayern München speelde was Jan Wouters. Hij kwam in 1992 over van Ajax en won in het seizoen 1993-1994 met Bayern München de Bundesliga. In 1994 vertrok hij weer uit Duitsland en keerde terug in Nederland om bij PSV te gaan spelen.

4. Roy Makaay (2003-2007)

De aanvaller Roy Makaay speelde in totaal vier seizoenen voor Bayern München. Hij kwam in 2003 over van het Spaanse Deportivo La Coruña en kwam bij de Duitse club tot 129 wedstrijden waarin hij maar liefst 78 keer het net wist te vinden. Hij won onder meer twee keer de landstitel in Duitsland en twee keer de DFB Pokal. In 2007 vertrok hij bij Bayern München om bij Feyenoord te gaan spelen.

5. Mark van Bommel (2006-2011)

In de zomer van 2006 stapte Mark van Bommel over van FC Barcelona naar Bayern München. In totaal speelde de middenvelder vier en een half jaar bij de Rekordmeister en won onder meer twee keer de landstitel in Duitsland en twee keer de DFB Pokal. Van Bommel vertrok in de winterse transferperiode van het seizoen 2010-2011 naar AC Milan.

6. Edson Braafheid (2009-2011)

Verdediger Edson Braafheid maakte medio 2009 de overstap van FC Twente naar Bayern München. Braafheid stond anderhalf jaar onder contract bij de Duitse club, maar werd wel een half jaar verhuurd aan Celtic. Door een uit de hand gelopen ruzie met zijn toenmalige trainer Louis van Gaal werd Braafheid uit de selectie verwijderd. Hij moest weg bij de club en ging naar TSG 1899 Hoffenheim.

7. Arjen Robben (2009-heden)

Zoals gezegd is Arjen Robben de enige Nederlander die momenteel uitkomt voor het eerste elftal van Bayern München. Robben staat sinds 2009 onder contract bij de club en won onder meer vijf keer het landskampioenschap van Duitsland, de Champions League en de Super Cup. De aanvaller heeft nog een contract tot medio 2018 bij de club uit München.

