Uitgelicht: Nederlandse spelers bij Internazionale

Momenteel staan er geen Nederlandse spelers onder contract bij Internazionale. Echter hebben in het verleden wel een aantal Nederlanders de club uit Milaan vertegenwoordigd? Maar welke spelers waren het ook alweer? Voetbalonline.nl heeft het op een rijtje gezet.

Faas Wilkes (1949-1952)

De eerste Nederlander die voor Internazionale speelde was Faas Wilkes. De aanvaller kwam in 1949 over van Xerxes. In 1952 verliet hij de club uit Milaan weer en vertrok naar Torino.

Dennis Bergkamp (1993-1995)

Na Faas Wilkes duurde het een lange tijd voordat weer een Nederlandse speler bij Internazionale tekende, namelijk tot 1993. Toen nam Internazionale aanvaller Dennis Bergkamp over van Ajax. In de twee seizoenen dat ‘The Non-Flying Dutchman’ speelde bij Internazionale won hij alleen de UEFA Cup in het seizoen 1993-1994. In de zomer van 1995 verliet hij Italië en ging naar Arsenal FC.

Wim Jonk (1993-1995)

Net als Dennis Bergkamp stond ook Wim Jonk van 1993 tot 1995 onder contract bij Internazionale. De middenvelder kwam over van Ajax en won, net als Dennis Bergkamp, de UEFA Cup met de Italiaanse club. In 1995 keerde hij terug naar Nederland en tekende een contract bij PSV.

Aron Winter (1996-1999)

Aron Winter maakte in 1996 de overstap van Lazio Roma naar Internazionale. In de drie seizoenen dat Winter bij de club uit Milaan speelde won hij alleen de UEFA Cup in het seizoen 1997-1998. In 1999 wisselde hij van club en ging naar zijn oude club Ajax.

Clarence Seedorf (2000-2002)

Clarence Seedorf speelde twee en een half jaar bij Internazionale. De middenvelder werd begin 2000 overgenomen van Real Madrid en vertrok in 2002 naar AC Milan.

Andy van der Meyde (2003-2005)

Ook Andy van der Meyde speelde bij ‘Nerazzurri’. De vleugelspeler werd overgenomen van Ajax en won met de Italiaanse club de Coppa Italia en de Supercoppa Italiana. Medio 2005 ging hij naar de Engelse club Everton FC.

Edgar Davids (2004-2005)

Edgar Davids speelde maar een kort periode bij Internazionale, namelijk alleen in het seizoen 2004-2005. Hij kwam over van competitiegenoot Juventus en won met Internazionale de Coppa Italia. In juli 2005 vertrok hij naar Tottenham Hotspur.

Wesley Sneijder (2009-2013)

In de zomer van 2009 nam Internazionale middenvelder Wesley Sneijder over van Real Madrid. In de drie en een half jaar dat Sneijder bij Internazionale speelde won hij onder meer de Champions League, het wereldkampioenschap voetbal voor clubs en de Serie A. Begin 2013 ging hij naar Galatasaray SK.

Luc Castaignos (2011-2012)

Luc Castaignos verruilde medio 2011 Feyenoord voor Internazionale. Zijn verblijf in Milaan werd echter geen succes. De aanvaller verliet de club na één seizoen weer en vertrok naar FC Twente.

Foto: Pro Shots