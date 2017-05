Uitgelicht: Nederlandse spelers bij Liverpool FC

Momenteel is Georginio Wijnaldum de enige Nederlander die onder contract staat bij Liverpool FC. Naast de oud-speler van onder meer Feyenoord en PSV zijn er nog meer Nederlandse spelers die voor het eerste elftal van Liverpool FC zijn uitgekomen. Maar welke landgenoten gingen Georginio Wijnaldum ook alweer voor? Voetbalonline.nl heeft het op een rijtje gezet.

1. Erik Meijer (1999-2001)

Erik Meijer maakte in juli 1999 de overstap van Bayer Leverkusen naar Liverpool FC. Door de Engelse club werd hij in het seizoen 2000-2001 een half jaar verhuurd aan Preston North End FC. In januari 2001 keerde hij terug naar Duitsland om te gaan spelen voor HSV.

2. Sander Westerveld (1999-2001)

Ook Sander Westerveld vertrok in juli 1999 naar Liverpool FC. De doelman kwam over van Vitesse. Hij bleef twee en een half jaar bij de club en won onder meer de UEFA Cup, FA Cup en League Cup. In januari 2001 vertrok Westerveld naar het Spaanse Real Sociedad.

3. Jan Kromkamp (2006)

Verdediger Jan Kromkamp speelde een korte tijd bij Liverpool FC. Hij verruilde in januari 2006 Villareal voor Liverpool FC, maar in augustus 2006 vertrok hij weer uit Engeland en tekende een contract bij PSV. Wel schreef hij één prijs op zijn naam bij Liverpool FC, namelijk de FA Cup in het seizoen 2005-2006.

4. Dirk Kuijt (2006-2012)

Dirk Kuijt stond zes seizoenen lang onder contract bij Liverpool FC. In 2006 maakte hij de overstap van Feyenoord naar Liverpool FC. Medio 2012 verliet hij de club weer en tekende een contract bij de Turkse club Fenerbahçe SK. In de zes seizoenen won Kuijt één prijs, namelijk de League Cup in het seizoen 2011-2012.

5. Ryan Babel (2007-2011)

Ryan Babel maakte in de zomer van 2007 de overstap van Ajax naar Liverpool FC. Zonder ook maar één prijs te hebben gewonnen verliet hij in januari 2011 de club weer en tekende een contract bij TSG 1899 Hoffenheim.

6. Georginio Wijnaldum (2016-heden)

Zoals gezegd is Georginio Wijnaldum de enige Nederlandse speler die momenteel uitkomt voor het eerste elftal van Liverpool FC. Hij kwam in de zomer van 2016 voor ongeveer 30 miljoen euro over van Newcastle United en heeft nog een contract tot medio 2021 bij Liverpool FC. Hij wacht echter nog op zijn eerste prijs met de club.

Foto: Pro Shots