Uitgelicht: Nederlandse spelers die momenteel zonder club zitten

Davy Klaassen, Nathan Aké en Rick Karsdorp zijn voorbeelden van Nederlandse spelers die deze zomer voor een groot bedrag van club wisselden. Er zijn echter ook genoeg Nederlandse spelers die momenteel zonder club zitten en dus zonder transfersom te betalen zijn in te lijven. Voetbalonline.nl heeft er tien op een rijtje gezet.

1. Erik Falkenburg (Aanvallende middenvelder)

Erik Falkenburg speelde bij veel verschillende clubs in Nederland. Hij brak door bij Sparta Rotterdam, maar verliet de club in juli 2010 voor AZ. Door de Alkmaarse club werd hij verhuurd aan NEC en Go Ahead Eagles. Vervolgens stond hij nog onder contract bij NAC Breda en Willem II, maar zit momenteel dus zonder werkgever.

2. Khalid Karami (Rechtsachter)

Nog iemand die momenteel zonder club zit is Khalid Karami. Hij maakte in 2011 de overstap van de amateurs van JOS Watergraafsmeer naar Go Ahead Eagles en speelde twee seizoenen bij de club uit Deventer. Vervolgens speelde hij vier seizoenen bij Excelsior. Momenteel zit Karami zonder club.

3. Kyle Ebecilio (Centrale middenvelder)

Kyle Ebecilio verliet op jonge leeftijd de jeugdopleiding van Feyenoord voor die van Arsenal FC. In 2013 keerde hij terug naar Nederland toen die door FC Twente werd overgenomen van de Engelse club. Hij werd verhuurd aan Nottingham Forest FC en ADO Den Haag, maar zit momenteel al een aantal maanden zonder club.

4. Lucas Bijker (Linksachter)

Lucas Bijker brak door bij SC Cambuur en maakte in de zomer van 2015 de overstap naar sc Heerenveen. Daar stond hij tot voor kort onder contract, maar momenteel zit Bijker zonder werkgever.

5. Marvin Emnes (Spits)

Marvin Emnes vertrok in 2008 bij Sparta Rotterdam en tekende een contract bij Middlesbrough FC. Door die club werd hij twee periodes verhuurd aan Swansea City. In juli 2014 maakte hij definitief de overstap naar de club uit Wales. Na verhuurperiodes aan Blackburn Rovers FC gingen Emnes en Swansea City uit elkaar. Sinds 1 juli 2017 zit de aanvaller zonder club.

6. Nacer Barazite (Aanvallende middenvelder)

Nacer Barazite speelde bij veel verschillende clubs in zijn carrière. Zo speelde hij onder andere bij Vitesse, FK Austria Wien en AS Monaco. De laatste jaren stond hij onder contract bij FC Utrecht, maar momenteel zit hij zonder club.

7. Piet Velthuizen (Doelman)

Ook Piet Velthuizen is zonder transfersom te betalen op te halen. De doelman stond het grootste gedeelte van zijn carrière onder contract bij Vitesse en speelde korte periodes voor Hércules Alicante en Hapoel Haifa.

8. Robbin Ruiter (Doelman)

Robbin Ruiter stond in zijn loopbaan onder contract bij FC Volendam en FC Utrecht. Bij laatstgenoemde liep zijn contract af op 1 juli 2017.

9. Ruben Schaken (Rechtsbuiten)

In het verleden speelde Ruben Schaken bij SC Cambuur, SC Veendam, VVV-Venlo, Feyenoord, FK Inter Bakoe en ADO Den Haag. Bij laatstgenoemde liep zijn contract 1 juli 2017 af.

10. Sander Fischer (Centrale verdediger)

Sander Fischer wisselde vaak van club. Via NAC Breda kwam hij terecht bij SC Cambuur. Vervolgens stond hij onder contract bij FC Emmen en AGOVV. Daarna zat hij even zonder club, maar tekende in februari 2013 bij Excelsior. Afgelopen seizoen stond hij onder contract bij Go Ahead Eagles. Momenteel zit Fischer echter zonder club.

Foto: Pro Shots