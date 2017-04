Uitgelicht: Nederlandse spelers bij Real Madrid

Vanavond gaat Real Madrid in de kwartfinale van de Champions League op bezoek bij Bayern München. Bayern München-aanvaller Arjen Robben is één van de acht Nederlandse spelers die ooit voor tegenstander Real Madrid speelde. Maar welke andere Nederlandse spelers maken het rijtje ook alweer compleet? Voetbalonline.nl heeft het in beeld gebracht.

1. John Metgod (1982-1984)

Real Madrid nam John Metgod in 1982 over van AZ’67. Metgod speelde in twee seizoenen 49 wedstrijden voor Real Madrid, maar wist geen prijs te pakken. De finales van de Copa del Rey, Copa de la Liga, Supercopa en Europacup II gingen namelijk allemaal verloren. Metgod liep ook het landskampioenschap mis omdat Athletic de Bilbao één punt meer behaalde dan Real Madrid. Na twee seizoenen vertrok Metgod uit Madrid om te gaan spelen bij Nottingham Forest.

2. Clarence Seedorf (1996-2000)

Clarence Seedorf stond twee en een half jaar onder contract bij Real Madrid. Hij kwam in 1996 over van het Italiaanse Sampdoria en won met Real Madrid de Champions League in het seizoen 1997-1998. Daarnaast won hij ook de wereldbeker, het Spaanse landskampioenschap en de Supercopa. In januari 2000 keerde hij terug naar de Serie A om voor Internazionale te gaan spelen.

3. Ruud van Nistelrooy (2006-2010)

Real Madrid nam Ruud van Nistelrooy voor vijftien miljoen euro over van Manchester United. De aanvaller speelde in totaal drie en een half jaar bij de club uit Madrid. In die jaren wist hij twee keer kampioen te worden, namelijk in de seizoenen 2006-2007 en 2007-2008. Daarnaast won hij de Supercopa in het seizoen 2008-2009. Een half jaar na het winnen van de Supercopa maakte Van Nistelrooy bekend weg te willen omdat hij vond dat hij te weinig speeltijd kreeg. Dit gebeurde ook en de aanvaller vertrok naar HSV.

4. Arjen Robben (2007-2009)

Arjen Robben maakte in 2007 voor 35 miljoen euro de overstap van Chelsea naar Real Madrid. In de twee seizoenen dat Robben bij Real Madrid speelde won hij het Spaanse landskampioenschap en de Supercopa. Op 27 augustus 2009 vertrok Robben bij Real Madrid om te gaan spelen bij zijn huidige werkgever Bayern München.

5. Wesley Sneijder (2007-2009)

Net als Arjen Robben speelde ook Wesley Sneijder in de seizoenen 2007-2008 en 2008-2009 bij Real Madrid. Uiteraard won Wesley Sneijder dus ook het landskampioenschap van Spanje. Na de vele aankopen in de zomer van 2009 drong het bestuur van Real Madrid aan op een vertrek van Sneijder. Dit gebeurde ook en Sneijder vervolgde zijn voetbalcarrière bij Internazionale.

6. Royston Drenthe (2007-2012)

Royston Drenthe speelde, nadat hij was overgenomen van Feyenoord, drie seizoenen bij Real Madrid. De Rotterdammer kwam in drie seizoenen echter maar tot 46 wedstrijden. Na onder andere het winnen van de landstitel van Spanje speelde Drenthe op huurbasis bij Hércules CF en Everton FC. In februari 2013 vertrok Drenthe definitief bij Real Madrid op te gaan spelen bij Alania Vladikavkaz.

7. Klaas-Jan Huntelaar (2008-2009)

Klaas-Jan Huntelaar werd mede door zijn vele doelpunten door Real Madrid overgenomen van Ajax. Zijn verblijf in Madrid werd echter geen succes. Zijn verblijf bij de Spaanse grootmacht duurde namelijk maar een half seizoen, waarin het hem niet lukte een basisplaats te veroveren. Huntelaar vertrok in de zomer van 2009 alweer bij Real Madrid en ging spelen bij AC Milan.

8. Rafael van der Vaart (2008-2010)

De laatste Nederlander die onder contract stond bij Real Madrid is Rafael van der Vaart. In 2008 werd hij voor ongeveer dertien miljoen euro overgenomen van HSV. In de twee seizoenen dat Van der Vaart bij Real Madrid speelde, won hij alleen de Supercopa. Hij vertrok in augustus 2010 naar Tottenham Hotspur.

Foto: Pro Shots