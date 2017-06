Uitgelicht: Nederlandse spelers bij Schalke 04

Ondertussen weten we dat Klaas-Jan Huntelaar komend seizoen weer in het shirt van Ajax speelt. De kans is dus groot dat er komend seizoen geen Nederlandse spelers onder contract staan bij Schalke 04. Maar welke Nederlandse spelers stonden net als Klaas-Jan Huntelaar ooit onder contract bij de Duitse club? Voetbalonline.nl heeft ze op een rijtje gezet.

1. Heinz van Haaren (1968-1972)

Heinz van Haaren maakte medio 1968 de overstap van MSV Duisburg naar Schalke 04. In totaal speelde hij vier seizoenen voor de club uit Gelsenkirchen. In de zomer van 1972 verliet hij de club en vertrok naar Frankrijk om te gaan spelen bij RC Strasbourg.

2. Wim Suurbier (1977-1978)

Ook Wim Suurbier speelde ooit voor Schalke 04. In oktober 1977 stapte hij voor 82.000 euro over van Ajax naar de Duitse club. Zijn verblijf in Duitsland was echter van korte duur, want in juli 1978 vertrok hij naar FC Metz.

3. Youri Mulder (1993-2002)

Youri Mulder stond maar liefst negen seizoenen onder contract bij Schalke 04. In 1993 kwam hij over van FC Twente. In juli 2002 verliet hij de club weer en tekende een contract bij De Tubanters 1897.

4. Johan de Kock (1996-2001)

Verdediger Johan de Kock maakte in 1996 voor 1,75 miljoen euro de overstap van Roda JC naar Schalke 04. Na vijf seizoenen bij de club uit Gelsenkirchen hing hij zijn voetbalschoenen aan de wilgen.

5. René Eijkelkamp (1997-1999)

Net als Johan de Kock beëindigde ook René Eijkelkamp zijn profcarrière bij Schalke 04. In de zomer van 1997 maakte hij transfervrij de overstap van PSV naar ‘Die Königsblauen’. Na twee seizoenen bij de Duitse club stopte hij in 1999 als profvoetballer.

6. Marco van Hoogdalem (1997-2006)

Marco van Hoogdalem maakte in januari 1997 de overstap van Roda JC naar Schalke 04. Door de Duitse club werd hij in het seizoen 2003-2004 een half jaar verhuurd aan zijn oude club Roda JC. In juli 2006 maakte hij een einde aan zijn profcarrière.

7. Niels Oude Kamphuis (1999-2005)

In 1999 stapte Niels Oude Kamphuis voor 3,4 miljoen euro over van FC Twente naar Schalke 04. Hij speelde in totaal zes seizoenen voor ‘Die Königsblauen’ en vertrok medio 2005 naar Borussia Mönchengladbach.

8. Orlando Engelaar (2008-2009)

Orlando Engelaar speelde maar één seizoen bij Schalke 04. In juli 2008 werd hij overgenomen van FC Twente. In de zomer van 2009 verliet hij de club weer en tekende een contract bij PSV.

9. Klaas-Jan Huntelaar (2010-2017)

Zoals gezegd is Klaas-Jan Huntelaar de laatste Nederlander die onder contract stond bij Schalke 04. In 2010 kwam hij over van AC Milan. Vanaf komend seizoen zal hij niet meer in het shirt van Schalke 04 te bewonderen zijn. Dan speelt hij namelijk weer in het shirt van Ajax.

10. Ibrahim Afellay (2012-2013)

Ibrahim Afellay speelde alleen op huurbasis voor Schalke 04. In het seizoen 2012-2013 werd hij namelijk door FC Barcelona verhuurd aan de club.

Foto: Pro Shots