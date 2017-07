Uitgelicht: Nederlandse spelers die deze zomer een grote hebben gemaakt

Ook deze zomer zijn er weer genoeg Nederlanders die een mooie transfer hebben gemaakt. Om in beeld te brengen welke grote transfers er deze zomer al zijn afgerond, heeft Voetbalonline.nl alle Nederlandse spelers die voor meer dan één miljoen euro van club ruilde op een rijtje gezet.

1. Davy Klaassen (27 miljoen euro)

Davy Klaassen is momenteel de Nederlander die deze zomer voor het grootste bedrag een overstap maakte. Hij verliet Ajax voor Everton FC. De Engelse club had maar liefst 27 miljoen euro voor het over.

2. Nathan Aké (22,8 miljoen euro)

Nathan Aké heeft de overstap gemaakt van Chelsea FC naar AFC Bournemouth. De club betaalde 22,8 miljoen euro voor de speler de afgelopen seizoen op huurbasis speelde bij de The Cherries.

3. Rick Karsdorp (14 miljoen euro)

Vorige week werd bekend dat Rick Karsdorp de overstap maakte naar AS Roma. De club uit Italië maakte 14 miljoen euro over naar Feyenoord om de rechtsback in te lijven.

4. Ricky van Wolfswinkel (5 miljoen euro)

Ook Ricky van Wolfswinkel verruilde de Eredivisie voor een buitenlands avontuur. Hij maakte voor vijf miljoen euro de overstap van Vitesse naar FC Basel.

5. Karim Rekik (2,5 miljoen euro)

Karim Rekik stond de afgelopen twee seizoenen onder contract bij Olympique Marseille. Komend seizoen is hij te bewonderen in het shirt van Hertha BSC, dat 2,5 miljoen euro voor hem over had.

6. Justin Hoogma (2 miljoen euro)

De transfer van Justin Hoogma is verrassend te noemen. De verdediger verruilde Heracles Almelo voor TSG 1899 Hoffenheim. Met zijn transfer was een bedrag van 2 miljoen euro gemoeid.

7. Jean-Paul Boëtius (1,5 miljoen euro)

Feyenoord haalde twee weken geleden Jean-Paul Boëtius terug naar Rotterdam. Voor de aanvaller betaalde de Rotterdamse club 1,5 miljoen euro aan FC Basel.

8. Eljero Elia (1,2 miljoen euro)

Eljero Elia verliet Feyenoord voor een Turks avontuur. De buitenspeler tekende namelijk een contract bij Istanbul Başakşehir. De club moest 1,2 miljoen euro overmaken aan Feyenoord om Elia in te lijven.

Foto: Pro Shots