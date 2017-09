Uitgelicht: Nederlandse trainers die momenteel zonder club zitten

Gisteren werd bekend dat Frank de Boer ontslagen werd bij Crystal Palace. Na vier opeenvolgende nederlagen vond het bestuur van de Engelse club het genoeg en vond zich genoodzaakt de oefenmeester weg te sturen. Veel grote namen uit de voetbalwereld vinden dat hij te weinig tijd heeft gekregen van Crystal Palace. Hier zijn vijf Nederlandse trainer die momenteel nog clubloos zijn net als Frank de Boer

Martin Jol: Clubloos sinds 30 juni 2017

Martin Jol heeft tal van topclubs getraind. Zo staan onder andere HSV, Ajax en Tottenham Hotspur op de indrukwekkende CV van Jol. Zijn laatste baan in de voetbalwereld was bij ADO Den Haag. Bij de Haagse club maakte hij deel uit van de Raad van Commissarissen. Eind vorig seizoen stapte hij redelijk onverwachts op, omdat hij het niet eens was met sommige beslissingen die de club maakte. Met zijn staat van dienst zou Jol een toevoeging zijn voor elke (Nederlandse) club.

Jan Olde Riekerink: Clubloos sinds 14 februari 2017

Jan Olde Riekerink heeft een aardig CV opgebouwd in zijn trainersloopbaan. Zo was hij assistent-trainer bij FC Porto, hoofd jeugdopleiding bij Ajax en coachte hij de nationale elftallen van China onder de 16 en 20 jaar. Vorig seizoen stond hij onder contract bij Galatasaray. Olde Riekerink maakte, samen met onder andere Wesley Sneijder, deel uit van de Nederlandse enclave die er vorig seizoen was. In februari werd de Nederlandse oefenmeester de laan uit gestuurd door de club.

Foeke Booy: Clubloos sinds 22 maart 2015

Foeke Booy is vooral bekend om zijn periode bij FC Utrecht, waarbij hij twee keer de KNVB beker wist te winnen en een keer de Johan Cruijff Schaal. Na korte uitstapjes bij achtereenvolgens Saoedi-Arabië, Rotterdam, weer Utrecht en België belandde de oefenmeester in 2013 in Deventer. Hij nam het pas gepromoveerde Go Ahead Eagles onder zijn hoede. In zijn eerste seizoen behoedde hij de ploeg voor degradatie. In zijn tweede seizoen gaf Booy aan groter te zijn dan een club die voor degradatie strijdt. Dit schoot bij de fans in het verkeerde keelgat en de fans keerde zich tegen hun trainer. Op 22 maart besloot het bestuur van de club om Booy direct te ontslaan.

Mario Been: Clubloos sinds 28 juli 2017

Mario Been is vooral bekend van zijn periode bij NEC. De oefenmeester wist zich met de Nijmeegse club te plaatsen voor de voorronde van de UEFA Cup. De club overleefde een poule met daarin Tottenham Hotspur, Udinese en Dinamo Zagreb. Uiteindelijk moest de club zijn meerdere erkennen in HSV in de volgende ronde. Na een periode bij Feyenoord en Genk, waarbij hij zijn enigste prijs ooit heeft gewonnen op het hoogste niveau,

Gertjan Verbeek: Clubloos sinds 11 juli 2017

Gertjan Verbeek werd in de voorbereiding van het huidige seizoen ontslagen bij het Duitse VFL Bochum. De oefenmeester, die tal van Nederlandse clubs onder zijn hoede heeft gehad, werd nog voor er ook maar één competitiewedstrijd was gespeeld de laan uitgestuurd. Verbeek had Bochum sinds 2014 onder zijn hoede. De in Deventer geboren trainer won maar één prijs in zijn carrière. Met AZ legde hij in 2013 beslag op de KNVB beker.

Foto: Pro Shots