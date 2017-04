Uitgelicht: Premier League-stadions met een grote capaciteit

Old Trafford wordt gezien als een van de mooiste voetbalstadions van de wereld. De thuishaven van Manchester United beschikt over een capaciteit van ruim 75.000 plaatsen. Maar naast Old Trafford zijn er in Engeland nog een aantal mooie voetbaltempels. Voetbalonline.nl zet de tien grootste Premier League-stadions op een rij.

10. Riverside Stadium (Middlesbrough)

Het Riverside Stadium staat op de tiende plek van grootste stadions van de Premier League. Het stadion, geopend op 26 augustus 1995, beschikt momenteel over een capaciteit van 35.100 plaatsen. De club heeft van de gemeente toestemming gekregen om het stadion uit te breiden naar ongeveer 42.000 plaatsen.

9. White Hart Line (Tottenham Hotspur)

Op nummer negen vinden we White Hart Line. Het stadion, gelegen in het noorden van Londen, beschikt over 36.284 plaatsen. In september 1899 speelde Tottenham Hotspur zijn eerste wedstrijd in het stadion. Notts County werd toen met 4-1 verslagen.

8. Goodison Park (Everton)

Het in 1892 gebouwde Goodison Park beschikt over een capaciteit van 40.157 plaatsen. De eerste wedstrijd in het stadion was Everton tegen Bolton en eindigde in 4-2.

7. Stamford Bridge (Chelsea)

De thuishaven van Chelsea beschikt over 41.837 plaatsen. Stamford Bridge werd geopend in 1877 en ligt in de wijk Fulham. De capaciteit van het stadion zal de komende jaren stijgen tot ongeveer 55.000 plaatsen.

6. Stadium of Light (Sunderland)

Het Stadium of Light werd in 1997 geopend als vervanger van het Roker Park (32.000 plaatsen). In het stadion van Sunderland kunnen 49.000 toeschouwers.

5. Anfield (Liverpool)

Anfield, gelegen aan Anfield Road, heeft een capaciteit van 54.074 plaatsen. Het stadion was tussen 1884 en 1892 de thuishaven van Everton. Sinds 1892 speelt Liverpool zijn thuiswedstrijden in het legendarische stadion.

4. Etihad Stadium (Manchester City)

Het Etihad Stadium, dat geopend werd in 2002, beschikt momenteel over 55.097 plaatsen. Het stadion bestond oorspronkelijk uit twee ringen maar in de zomer van 2015 is er een ring bijgebouwd.

3. London Stadium (West Ham United)

Het London Staduim was de hoofdlocatie van de Olympische Zomerspelen in 2012. Sinds dit seizoen speelt West Ham United zijn thuiswedstrijden in het London Stadium. Oorspronkelijk kende het stadion een capaciteit van 80.000, maar momenteel is de capaciteit teruggebracht tot 60.000.

2. Emirates Stadium (Arsenal)

Sinds 2006 speelt Arsenal zijn thuiswedstrijden in het Emirates Stadium. Het in Noord-Londen gelegen stadion kan 60.362 bezoekers ontvangen. Het stadion werd geopend met een wedstrijd tegen Ajax, tevens de afscheidswedstrijd van Dennis Bergkamp.

1. Old Trafford (Manchester United)

Old Trafford is het grootste stadion van de Premier League. Het ‘Theatre of Dreams’ werd geopend in 1910 en heeft een capaciteit van 75.731 plaatsen.

Foto: Pro Shots