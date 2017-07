Uitgelicht: PSV-aanwinst Hirving Lozano

PSV pakte in juni flink uit met het nieuws dat het Mexicaanse toptalent Hirving Lozano voor PSV ging spelen. Eerder werd bekend dat ook Manchester City interesse had in de 21-jarige aanvaller, maar uiteindelijk ging toch PSV er met zijn handtekening vandoor. Maar wie is Lozano nou eigenlijk?

Hirving Lozano werd op achttienjarige leeftijd doorgeschoven van de jeugd naar het eerste elftal van CF Pachuca, de club waar onder andere ook oud-Ajacied Dario Cvitanich vandaar komt. Op 9 februari mocht de vleugelspeler zijn eerste opwachting maken in het eerste elftal van Pachuca. Tegen Club America mocht Lozano een kleine tien minuten invallen. Op het moment van de wissel stond het nog 0-0, maar vijf minuten (!) na de invalbeurt van Lozano maakte de PSV-aanwinst de winnende treffer.

Lozano zou 120 wedstrijden voor de Mexicaanse club spelen en zou in zijn voorlaatste seizoen landskampioen worden met de club. Pachuca won de Clausura, dat is het tweede deel van de Mexicaanse competitie. Bij Pachuca kreeg Lozano ook de bijnaam Chucky. Chucky verwijst naar de pop uit de horrorfilm Child’s Play, omdat hij zijn ploeggenoten altijd liet schrikken.

Afgelopen zomer nam Mexico deel aan de Confederations Cup als winnaar van de CONCACAF Cup in 2015. Lozano werd in de selectie opgenomen. Mexico eindigde vierde, door in de troostfinale te verliezen van Portugal. Lozano scoorde in de laatste groepswedstrijd de winnende treffer tegen Rusland. Doelman Akinfejev had geen antwoord op de kopbal van de Mexicaanse aanvaller.

Tijdens de Confederations Cup vloog Lozano op en neer vanuit Rusland om zich medisch te laten keuren voor PSV. Na het ondertekenen van het contract vloog hij weer terug naar Rusland om aan te sluiten bij het Mexicaanse elftal. Na Carlos Salcido, Francisco Rodriguez, Andres Guardado en Hector Moreno is Lozano de vijfde Mexicaan in Eindhovense dienst ooit. Voor hoeveel de Mexicaan de overstap heeft gemaakt is niet duidelijk.

Foto: Pro Shots