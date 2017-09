Uitgelicht: Spelers die kampten met overgewicht

Onlangs kwam L’Equipe met het nieuws naar buiten dat Wesley Sneijder met overgewicht zou kampen. De recordinternational van het Nederlands elftal zou twee tot drie kilo te zwaar zijn. Welke spelers kampten er in het verleden allemaal met overgewicht? Hieronder zie je een overzicht van spelers die, net als Sneijder, kampten met overwicht.

Género Zeefuik

Género Zeefuik was altijd al aan de zware kant, maar ziet dit niet als een zwakte. De aanvaller van FC Emmen ziet zijn gewicht echter als zijn sterkte punt. Zeefuik is van mening dat hij de tegenstanders makkelijker van zich afschudt door zijn extra gewicht.

Gonzalo Higuain

Gonzalo Higuain maakte in het seizoen 2015/2016 een uitstekende indruk bij Napoli. Juventus durfde het aan om voor bijna 100 miljoen euro de Argentijnse spits naar Turijn te halen. Eenmaal terug van vakantie bleek dat de aanvaller ook wat overgewicht bleek te hebben. Toen het gewicht er echter af was getraind, bleek Higuain een meer dan toegevoegde waarde voor de Italiaanse grootmacht.

Mido

Mido speelde al eens eerder voor Ajax in de periode van 2001 tot 2003. Toen Martin Jol hem in 2010 terughaalde werd hij al een held binnengehaald. De terugkeer van Mido bij Ajax bleek geen goed huwelijk. De Egyptische spits arriveerde met een conditionele achterstand, een liesblessure en licht overgewicht in Amsterdam. Een half jaar later mocht Mido alweer vertrekken bij Ajax.

Marceo Rigters

Marceo Rigters leek een veelbelovende carrière te gaan hebben. De aanvaller werd topscorer op het EK onder 21 in 2007. Hierna vertrok hij naar Blackburn Rovers en ging het bergafwaarts.

Ronaldo

Ronaldo, nee niet Cristiano Ronaldo, is bekend van zijn tijd bij PSV en Internazionale, maar voornamelijk van zijn tijd bij Real Madrid. De Braziliaanse aanvaller kreeg in de herfst van zijn carrière last van blessures. Als gevolg van deze blessures kreeg Ronaldo overgewicht. Dit leverde hem de bijnaam El Gordo op. Dit betekent De Dikke in het Braziliaans.

Jeroen Verhoeven

Jeroen Verhoeven is voornamelijk bekend door zijn overgewicht. Desondanks heeft de keeper toch onder contract gestaan bij Ajax en FC Utrecht, dus kan er niet gesproken worden van een slechte carrière. Daarnaast is het de enige speler die een kreet aan zijn overgewicht heeft overgehouden. Bij elke uittrap die Verhoeven nam schreeuwde het publiek: “Ooohhh… Pizzaa!”.

Jhon van Beukering

In het seizoen 2008/2009 speelde Jhon van Beukering voor NEC. In november werd hij buiten de selectie gehouden wegens overgewicht. Dit kwam de aanvaller niet in de koude kleren te zitten en onder nam vrijwel direct actie. Hij viel zeven kilo af in één week! Echter kwam Van Beukering niet van de bijnaam ‘Jhonny van de Burger King’ af.

Adriano

Ooit was Adriano een beruchte aanvaller bij Internazionale. Na zijn vertrek in Italië verloor de Braziliaan echter de discipline en kampt tegenwoordig met overgewicht.

Foto: Pro Shots