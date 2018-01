Uitgelicht: Spelers die deze winter mogelijk terugkeren in de Eredivisie

Vorige week maakte Willem II bekend dat Giliano Wijnaldum transfervrij overkomt van het Amerikaanse Philadelphia Union. Dit betekend dat de verdediger terugkeert in de Eredivisie. Voetbalonline.nl heeft een lijstje gemaakt met spelers die, net als Wijnaldum, mogelijk snel weer te zien zijn op de Nederlandse velden.

1. Frank van der Struijk

In het verleden stond Van der Struijk in Nederland al onder contract bij Willem II en Vitesse. De verdediger vertrok in 2016 naar Schotland, maar zit momenteel zonder club. De kans is dus aanwezig dat hij deze winter een contract tekent bij een club uit de Eredivisie.

2. Heurelho Gomes

Tussen 2004 en 2008 maakte Gomes indruk bij PSV en vertrok vervolgens na het buitenland. Via Tottenham Hotspur en Hoffenheim kwam hij vervolgens terecht bij zijn huidige club Watford. Hij heeft echter aangegeven graag terug te keren naar Eindhoven en de kans is dus aanwezig dat hij snel weer in de Eredivisie te bewonderen is.

3. Jaïro Riedewald

Afgelopen zomer maakte Riedewald voor negen miljoen euro de overstap van Ajax naar het Engelse Crystal Palace. De Nederlander kan in bij de Londense club echter niet op veel speelminuten rekenen en daarom wil PSV een kans wagen om hem tijdelijk over te nemen.

4. John Goossens

John Goossens hebben we in het verleden al bij NEC en Feyenoord op de Nederlandse velden gezien. Via India en Roemenië kwam hij terecht in de Verenigde Staten. Momenteel heeft hij echter geen club waardoor een terugkeer naar Nederland tot de mogelijkheden behoort.

5. Jordy Clasie

Jordy Clasie maakte de overstap van Feyenoord naar Southampton, maar wist nooit echt te overtuigen in Engeland. Ook nu hij verhuurd is aan Club Brugge kan hij geen potten breken. De kans dat hij terugkeert bij Feyenoord is dus aanwezig.

6. Mitchell te Vrede

Mitchell te Vrede heeft met Excelsior, Feyenoord en sc Heerenveen in de Eredivisie gespeeld. Hij stond tot oktober 2017 onder contract bij Boluspor, maar is momenteel transfervrij. De vraag is of de aanvaller terug wil keren naar Nederland of het nog een keer in het buitenland wil proberen.

7. Patrick van Aanholt

Naast Jaïro Riedewald ziet PSV ook in Patrick van Aanholt een eventuele versterking. De laatste weken krijgt de oud-speler van Vitesse echter weer vaker speeltijd van manager Roy Hodgson. Ondanks dat houdt de club uit Eindhoven hoop.

8. Piet Velthuizen

Piet Velthuizen keerde al eens terug naar Vitesse en staat momenteel weer voor een terugkeer naar de Eredivisie. De doelman heeft momenteel geen werkgever en is dus zonder transfersom in te lijven.

9. Robin Van Persie

De kans dat Van Persie terugkeert bij zijn oude club Feyenoord lijkt steeds groter te worden. De momenteel 34-jarige aanvaller speelde tot 2004 bij de Rotterdamse club en koos toen voor het buitenland. Een terugkeer lijkt nu echter dichterbij dan ooit.

10. Ruud Boymans

Ruud Boymans ruilde in juli 2016 Nederland in voor de Verenigde Arabische Emiraten, maar ook hij heeft momenteel geen werkgever. De kans is dus aanwezig dat hij binnenkort weer op de Nederlandse velden te bewonderen is.

Foto: Pro Shots