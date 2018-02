Uitgelicht: Spelers die zich nog moeten bewijzen voor een plekje in de selectie van Brazilië

Onlangs maakt de bondscoach van Brazilië Tite bekend dat vijftien spelers al zeker zijn van deelname aan het Wereldkampioenschap aankomende zomer. Dat betekent dat er nog maar acht open plekken zijn voor andere spelers. Voetbalonline zet tien namen op een rijtje die zich bij deze vijftien namen kunnen voegen.

Alex Sandro (Juventus)

Alex Sandro maakte zijn debuut voor het nationale team van Brazilië al in 2011, maar door hevige concurrentie van Marcelo speelde hij echter pas tien interlands. Sinds zijn overstap van FC Porto naar Juventus in 2015 voor 26 miljoen euro is hij een vaste waarde in bij de landskampioen van Italië. Sandro zou de ideale reserveback zijn, die de hele linkerkant kan bestrijken.

Lucas Moura (Tottenham Hotspur)

Lucas Moura speelde dit seizoen pas vijf keer voor Paris Saint-Germain, omdat hij deel wil uitmaken van de selectie van Brazilië voor het Wereldkampioenschap koos hij eieren voor zijn geld en vertrok naar Engeland. Tottenham Hotspur pikte hem voor bijna 30 miljoen euro en hier hoopt Lucas alsnog een plaats in het team af te dwingen. De buitenspeler speelde in het verleden al 30 keer voor Brazilië, dus de kans is aanwezig dat hij één van de acht lege plaatsen zal gaan opvullen.

Jonas (Benfica)

Jonas is een spits die aan de lopende band scoort voor Benfica. Dit seizoen maakte hij in 23 optredens 25 doelpunten. Sterker nog: in 103 competitiewedstrijden maakte de oud-spits van Valencia er 90! Tot veel interlands kwam Jonas niet. Sinds zijn debuut in 2011 mocht hij elf keer binnen de lijnen komen.

Douglas Costa (Juventus)

Eigenlijk staat Douglas Costa onder contract bij Bayern München, maar Juventus huurt de middenvelder van de Duitse topclub. Ook heeft Juventus een optie tot koop, die het hoogstwaarschijnlijk gaat lichten. In tegenstelling tot bij Bayern München in Costa bij Juventus wél een basisspeler. Costa kwam tot op heden tot 22 interlands.

Fred (Shakhtar Donetsk)

Onlangs werd Fred gelinkt aan een overstap naar Manchester City. Dit laat zien dat Fred goed bezig is in dienst van Shakhtar Donetsk. De behendige middenvelder maakte eind 2014 zijn debuut voor Brazilië en kwam tot op heden tot zes optredens in het gele shirt.

Luiz Gustavo (Olympique Marseille)

Jarenlang was Luis Gustavo een vaste waarde in het shirt van Brazilië. Echter speelde de defensieve middenvelder sinds de verloren troostfinale tegen Nederland geen enkele keer meer voor Brazilië. Gustavo speelde 40 keer voor Brazilië en kan met zijn ervaring toch een belangrijke rol spelen voor zijn land.

Felipe Anderson (SS Lazio)

Felipe Anderson speelde op 7 juni 2015 zijn eerste en enige interland voor Brazilië. De aanvaller is sinds zijn overstap van Santos naar Lazio in 2013 één van de smaakmakers in Italië. Ondanks dat hij maar één keer uitkwam voor zijn land kan hij zomaar opgenomen worden in de selectie voor het wereldkampioenschap.

Ederson Moraes (Manchester City)

De enige doelman die Tite op zijn laast had staan was Alisson. Dat betekent dat er nog twee plekken open zijn voor keepers. Eén van die keeper zal hoogstwaarschijnlijk Ederson zijn. De pas 24-jarige doelman maakt sinds zijn overstap afgelopen zomer van Benfica naar Manchester City indruk. Toch kwam Ederson pas één keer uit voor het nationale team van Brazilië. Dit zullen er in de toekomst gauw meer worden.

Neto (Valencia)

Een andere doelman die weleens kans zou kunnen maken op een plek in de selectie is Neto. De keeper van Valencia kwam echter nooit uit voor het nationale team van Brazilië. Wél vertegenwoordigde Neto zijn land tijdens de Olympische Spelen in 2012.

Danilo (Manchester City)

Danilo kwam tot op heden zestien keer uit voor de nationale ploeg. Hierin wist hij één doelpunt te produceren. De rechtsback, die Real Madrid van de zomer verliet voor Manchester City, is geen vaste waarde bij Brazilië. Mede door de moordende concurrentie van Dani Alves kan de verdediger niet bij de vaste elf geraken. Doordat Dani Alves aan zijn laatste wereldkampioenschap bezig lijkt te zijn gloort er hoop voor Danilo. De oud-speler van FC Porto zou de ideale vervanger zijn van Dani Alves.

