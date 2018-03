Uitgelicht: Tien meest waardevolle spelers Onder-20 van de Europese velden

CIES Football Observatory heeft onderzocht wie de grootste talenten op de Europese velden zijn. Het onderzoeksbureau heeft de afgelopen twee jaar bekeken hoeveel de jongelingen bij hun clubs aan het spelen kwamen, hoe hoog de nationale competitie staat aangeschreven en hoe de clubs van de talenten presteren. Voetbalonline zet de top tien voor je op een rijtje.

10. Ryan Sessegnon (Fullham)

Ondanks zijn geringe leeftijd van zeventien jaar speelde Ryan Sessegnon al 66 wedstrijden in de hoofdmacht van Fullham. De linksback speelde al voor verschillende jeugdteams van Engeland en het zal een kwestie van tijd zijn voordat hij zijn interlands voor het nationale team van Engeland zal gaan maken. Afgelopen zomer stond het talent in belangstelling van verschillende Engelse topclubs, maar koos ervoor om bij Fullham te blijven.

9. Kai Havertz (Bayer Leverkussen)

Kai Havertz staat voornamelijk bekend om zijn veelzijdigheid. De jongeling kan zowel als centrale middenvelder als aanvallende middenvelder als rechtshalf uit de voeten. Dit seizoen is Duitser, die bij voorkeur als aanvallende middenvelder speelt, definitief doorgebroken bij Bayer Leverkussen. Met negentien wedstrijden dit seizoen mag hij zichzelf basisspeler noemen. Dit seizoen kwam hij tot twee doelpunten en bereidde hij er zes voor.

8. Matthijs de Ligt (Ajax)

Afgelopen weekend zou FC Barcelona onder andere voor Matthijs de Ligt op de tribune zitten. De centrale verdediger heeft afgelopen seizoen grote stappen gemaakt en mag zich, ondanks zijn leeftijd van achttien jaar, de leider noemen in de verdediging van Ajax. Dat De Ligt hét verdedigende talent is van Nederland is geen twijfel over mogelijk. Niet voor niks debuteerde De Ligt al op zeventienjarige leeftijd voor het Nederlands elftal.

7. Tom Davies (Everton)

Tom Davies is een belangrijke kracht in het team van Sam Allardyce. De jonge Engelsman vertegenwoordigde alle jeugdelftallen van Engeland en lijkt een belangrijke gegadigde om Engeland komende zomer te vertegenwoordigen op het WK, ondanks dat hij nog nooit uitkwam voor het Nationale elftal van Engeland.

6. Dayot Upamecano (Red Bull Leipzig)

Ondanks dat Dayot Upamecano pas negentien jaar is, is hij al twee keer landskampioen geworden en heeft twee keer de Nationale beker gewonnen van Oostenrijk. Sinds de winter van 2017 staat hij onder contract bij Red Bull Leipzig, waar hij basisspeler is. Upamecano is een centrale verdediger die ook uit de voeten kan als defensieve middenvelder.

5. Malang Sarr (OGC Nice)

Malang Sarr brak vorig seizoen definitief door bij zijn club OGC Nice. Vorig seizoen eindigde de Franse ploeg verassende derde op de ranglijst. Sarr was van essentieel belang voor het team dat jaar. Dit seizoen draait het wat minder, maar blinkt Sarr wekelijks uit. Van de zomer toonde PSG interesse in het talent, maar koos voor een langer verblijf in Nice.

4. Christian Pulisic (Borussia Dortmund)

Christian Pulisic is pas negentien jaar, maar heeft al twintig (!) interlands achter zijn naam. Hierin maakte de aanvaller van Borussia Dortmund neger treffers. Ook bij zijn club gaat het goed met Pulisic. Dit seizoen speelde de Amerikaans international 21 competitiewedstrijden voor de Duitse topclub. Hierin was hij goed voor drie doelpunten en drie assists.

3. Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

Afgelopen zomer werd Kylian Mbappé in één klap de duurste tiener aller tijden. Paris Saint-Germain nam de jonge aanvaller voor ongeveer 175 miljoen euro over van AS Monaco, waar hij een geweldig seizoen had beleefd. Mbappé werd een regelrechte sensatie en maakte op 25 maart van afgelopen jaar zijn debuut voor de nationale ploeg van Frankrijk. Sindsdien kwam hij tien keer (één doelpunt) uit voor zijn land.

2. Alban Lafont (Toulouse)

Alban Lafont is de eerste doelman in de lijst. De Franse doelman is al drie seizoenen eerste keus onder de lat bij Toulouse. Dat is uitzonderlijk gezien zijn leeftijd. Lafont heeft met Hugo Lloris een fantastische doelman voor zich, maar met Lafont als toekomstige doelman zit Frankrijk goed voor de komende twintig jaar. Het is wachtent tot de eerst topclub concrete interesse toont in Lafont.

1. Gianluigi Donnarumma (AC Milan)

Oók de nummer één is een doelman. Wie anders dan Gianluigi Donnarumma, de gedroomde opvolger van Gianluigi Buffon. Donnarumma is, net als Lafont, al drie seizoenen lang de onbetwiste nummer één onder de lat bij zijn club. AC Milan heeft dan ook een waar pareltje in de selectie. Waar het eerst onzeker was wie Buffon, die zijn einde lijkt te naderen, moest opvolgen, is er nu geen twijfel over mogelijk. Ook Italië zal voor de komende twintig jaar voorzien zijn van een keeper van wereldformaat.

Foto: Pro Shots