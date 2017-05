Uitgelicht: De topscorers aller tijden van de Eredivisie

Dirk Kuijt heeft momenteel 150 keer gescoord in de Eredivisie. De speler van Feyenoord moet nog even door gaan met scoren wil hij in de top 10 van topscorers aller tijden van de Eredivisie komen. Maar wie staan er nu eigenlijk in de top 10? Voetbalonline.nl heeft het in kaart gebracht.

10. Cor van der Gijp (162 doelpunten)

Cor van der Gijp speelde in de beginjaren van de Eredivisie voor Feyenoord en Blauw-Wit. Voor de clubs wist hij 162 keer het net te vinden.

8. Leo van Veen (175 doelpunten)

Leo van Veen speelde drie periodes bij FC Utrecht en speelde onder andere ook nog bij Ajax. Van Veen speelde ruim 550 wedstrijden in de Eredivisie en wist daarin 175 keer het net te vinden.

8. Sjaak Swart (175 doelpunten)

Net als Leo van Veen wist ook Sjaak Swart 175 doelpunten te maken in de Eredivisie. De aanvaller speelde zijn hele carrière bij Ajax en kwam in al die jaren tot 463 competitiewedstrijden.

7. Peter Houtman (178 doelpunten)

Peter Houtman speelde in Nederland voor onder meer FC Groningen, Feyenoord, Excelsior, en F.C. Den Haag. Houtman kwam in totaal tot 178 doelpunten in de Eredivisie.

6. Henk Groot (194 doelpunten)

Henk Groot verruilde in 1963 Ajax voor Feyenoord, maar keerde in 1965 weer terug naar Ajax. Zijn beste seizoen was 1960/1961 toen hij 41 doelpunten maakte, maar wist daarnaast nog 153 keer te scoren in de Eredivisie.

5. Tonny van der Linden (204 doelpunten)

Tonny van der Linden speelde in totaal twaalf seizoenen voor DOS waarin hij 204 keer tot scoren kwam. Van der Linden maakte ook het eerste Eredivisiedoelpunt aller tijden. Dit deed hij op 2 september 1956.

4. Kees Kist (212 doelpunten)

Kees Kist begon zijn profcarrière bij sc Heerenveen, maar verruilde de club in 1972 voor AZ’67. Na een avontuur in Frankrijk keerde hij terug in de Eredivisie en speelde opnieuw voor zijn voormalige werkgevers AZ’67 en sc Heerenveen. Kist kwam tot 212 doelpunten in de Eredivisie.

3. Johan Cruijff (215 doelpunten)

Johan Cruijff speelde in Nederland voor de clubs Ajax en Feyenoord. Zijn meest productieve seizoen kende hij bij Ajax in het seizoen 1966/1967. Toen wist hij 33 keer te scoren. In totaal wist hij maar liefst 215 doelpunten te maken in de Eredivisie.

2. Ruud Geels (265 doelpunten)

Vanaf 1964 begon Ruud Geels met zijn loopbaan waarbij hij in Nederland speelde voor onder meer Telstar, Feyenoord, Go Ahead Eagles, Ajax en PSV. Geels kwam 265 keer tot scoren in de Eredivisie.

1. Willy van der Kuijlen (311 doelpunten)

Willy van der Kuijlen scoorde maar liefst 311 keer in de Eredivisie. Hij speelde geruime tijd voor PSV, maar ook nog even voor MVV. Met 311 treffers is Van der Kuijlen de topscorer aller tijden van de Eredivisie.

