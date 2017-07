Uitgelicht: Topspelers die naar China vertrokken

Dat de Chinese competitie in opkomst is, mag duidelijk zijn. De laatste jaren zijn er namelijk steeds meer topspelers die kiezen voor een avontuur in China. Maar voor welke spelers uit Europese competities werd door Chinese clubs het meest betaald? Voetbalonline.nl heeft het op een rijtje gezet.

10. Graziano Pellè (15,25 miljoen euro)

Graziano Pellè stond onder contract bij Southampton FC, totdat Shandong Luneng Taishan hem vorige zomer overnam. Met zijn transfer was een bedrag van 15,25 miljoen euro gemoeid.

9. Gervinho (18 miljoen euro)

In januari 2016 maakte Gervinho de overstap naar China. Hebei China Fortune betaalde 18 miljoen euro aan AS Roma om de Ivoriaan over te nemen.

8. Alexandre Pato (18 miljoen euro)

Ook Alexandre Pato maakte voor 18 miljoen euro de overstap naar China. Hij verruilde afgelopen winter Villarreal CF voor Shanghai SIPG.

7. Axel Witsel (20 miljoen euro)

Net als Alexandre Pato vertrok ook Axel Witsel afgelopen winter naar het Aziatische land. Hij verliet Zenit Sint-Petersburg en tekende een contract bij Tianjin Quanjian, dat 20 miljoen euro voor hem betaalde.

6. Odion Ighalo (23,3 miljoen euro)

Odion Ighalo koos er in januari 2017 voor om de Premier League te verlaten voor de Chinese Super League. Changchun Yatai betaalde 23,3 miljoen euro aan Watford FC om hem over te nemen.

5. Ramires (28 miljoen euro)

Ook Ramires verruilde Engeland voor China. De Braziliaan maakte in januari 2016 voor 28 miljoen euro de overstap van Chelsea FC naar Jiangsu Suning.

4. Jackson Martínez (42 miljoen euro)

Op nummer vier staat Jackson Martínez. De aanvaller verliet Atlético Madrid voor Guangzhou Evergrande FC. Met zijn transfer was een bedrag van 42 miljoen euro gemoeid.

3. Alex Teixeira (50 miljoen euro)

Begin vorig jaar stapte Alex Teixeira voor 50 miljoen euro over naar Jiangsu Suning. De Chinese club nam hem over van Shakhtar Donetsk.

2. Hulk (55,8 miljoen euro)

Op nummer twee staat ook een Braziliaan, namelijk Hulk. Net als Alex Witsel verliet hij Zenit Sint-Petersburg voor een Chinees avontuur. De aanvaller werd voor 55,8 miljoen euro overgenomen door Shanghai SIPG.

1. Oscar (60 miljoen euro)

De duurste inkomende transfer van China is die van Oscar. Shanghai SIPG betaalde begin dit jaar maar liefst 60 miljoen euro om hem over te nemen. De Chinese club moest het bedrag overmaken aan Chelsea FC.

Foto: Pro Shots