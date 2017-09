Uitgelicht: Trainers die momenteel zonder club zitten

De laatste dagen van Frank de Boer lijken te zijn geteld bij Crystal Palace. Na drie speelronde heeft de Nederlandse oefenmeester nog geen enkel punt behaald. Welke trainers kunnen De Boer opvolgen bij de Engelse club? Hieronder een overzicht van vijf trainers die nog altijd clubloos zijn nadat zij vertrokken bij hun club.

Thomas Tuchel: Clubloos sinds 30 mei 2017

Thomas Tuchel tekende in juni 2015 een contract bij Borussia Dortmund dat hem voor drie jaar aan de club zou binden. Tuchel had de grootse taak om Jurgen Klopp te vervangen, die op zijn beurt vertrok naar Liverpool. De Duitse oefenmeester eindigde in zijn eerste seizoen op de tweede plaats achter Bayern München. In zijn tweede seizoen eindigde hij derde. Ondanks de derde plaats had Dortmund nooit een echte kans op de landstitel. Wél kroonde Tuchel zich tot bekerwinnaar door Eintracht Frankfurt te verslaan in de bekerfinale. Drie dagen na de bekerwinst werd de oud-trainer van FSV Mainz ontslagen. Onenigheden met het bestuur en enkele spelers zouden de basis hebben gelegd voor zijn ontslag.

Alan Pardew: Clubloos sinds 22 december 2016

Crystal Palace haalde de voormalig Trainer van het Jaar voor 4.5 miljoen euro weg bij Newcastle United. Hij volgde Neil Warnock op die ontslagen werd wegens tegenvallende resultaten. In zijn eerste seizoen bij Palace eindigde de Engelsman tiende. Dit is de beste prestatie ooit van de club in de Premier League. Het seizoen erna eindigde hij op de vijftiende plek. Halverwege het seizoen 2016/2017 werd Pardew, twee jaar na zijn komst, ontslagen wegens tegenvallende prestaties. Sindsdien zit de voormalig trainer van Newcastle nog altijd zonder club.

Sam Allardyce: Clubloos sinds 23 mei 2017

De man die Alan Pardew opvolgde: Sam Allardyce. Big Sam, zoals hij in de voetbalwereld wordt genoemd, stopte echter een half jaar na zijn aanstelling alweer. Dit keer gooide Crystal Palace de trainer niet uit de laan, maar stapte deze eigenhandig op. Allardyce wil meer tijd voor zijn familie en om te reizen.

David Moyes: Clubloos sinds 22 mei 2017

David Moyes werd ooit door Manchester United binnengehaald als de vervanger van Sir Alex Ferguson. Dit ging niet zoals gehoopt en de club voelde zich gedwongen de schotse oefenmeester te ontslaan na amper één seizoen. Hierna ging Moyes aan de slag bij Real Sociedad. Ook dit verblijf bleef beperkt tot één seizoen en werd ontslagen wegens tegenvallende resultaten. Zijn laatste trainersklus was bij Sunderland afgelopen seizoen. In het seizoen 2015/2016 bleef de club ter nauwer nood in de Premier League en dus zou het een zware klus worden voor Moyes. Sunderland eindigde stijf onderaan en één dag na het einde van de competitie diende Moyes zelf zijn ontslag in. Sindsdien zit hij nog altijd zonder club.

Luis Enrique: Clubloos sinds 30 juni 2017

In 2014 werd bekend dat Luis Enrique Gerardo Martino zou opvolgen bij FC Barcelona als trainer. De Spaanse oefenmeester had er net een goed seizoen opzitten bij Celta de Vigo. Barcelona liet Enrique voor drie seizoenen tekenen. Dit contract liep eind juni af en sindsdien zit de trainer zonder club. Ernesto Valverde neemt het stokje dit seizoen over van Enrique.

Foto: Pro Shots