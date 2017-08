Uitgelicht: vijf mogelijke opvolgers van Sanchez bij Arsenal

Het is nog steeds niet duidelijk of Alexis Sanchez dit seizoen nog in het tenue van Arsenal is te bewonderen. De Chileen heeft nog maar voor een seizoen een contract en de onderhandelingen over een nieuwe contract lijken niet echt in een gevorderd stadium. Afgelopen weken verschenen meerdere malen berichten over dat andere clubs interesse hadden in de diensten van de aanvaller. Zo zouden onder andere PSG, Bayern Munchen en competitiegenoot Manchester City Sanchez maar al te graag aantrekken. Welke speller zou Sanchez kunnen vervangen bij Arsenal?

Marco Reus, Borussia Dortmund

De Duitser heeft de laatste seizoenen meer wedstrijden aan zich voorbij moeten laten gaan door blessures dan gespeeld voor zijn club, maar als hij dan speelt drukt hij zijn stempel op het spel van Borussia Dortmund. De linksbuiten zou dan ook een ideale kandidaat zijn om de selectie van Arsenal te versterken. Met zijn 28 jaar heeft Reus nog een aantal jaar op hoog niveau te gaan, maar zou Arsene Wenger het aandurven met de blessure gevoelige Duitser?

Dries Mertens, Napoli

Dries Mertens heeft een geweldig seizoen achter de rug in dienst van Napoli. Door afwezigheid van Arek Milik en de verkoop van Gonzalo Higuain kreeg de kleine Belg de kans in de punt van de aanval. Dit was niet onverdienstelijk en scoorde zo hij 28 doelpunten in 35 wedstrijden. Doordat Milik weer hersteld is van zijn blessure lijkt hij de plek van Mertens terug te krijgen.

Yannick Ferreira Carrasco, Atletico Madrid

Na een goede periode in dienst van AS Monaco pikte Atletico Madrid Carrasco op. Vrijwel direct werd hij een belangrijke schakel in het elftal van Diego Simeone. Met zijn vijftien miljoen euro die Atletico betaalde wordt hij gezien als één van de beste aankopen van de club. Met zijn gevaarlijke acties en snelheid kan hij het de verdedigers knap lastig maken in de Premier League. De Spaanse club zal haar aanvaller echter niet zonder slag of stoot willen verliezen en zal Arsenal dus met veel geld over de brug moeten komen.

Ivan Perisic, Internazionale

Perisic zou ook in nadrukkelijke belangstelling staan van competitiegenoot Manchester United. De Kroatisch international zou ook een uitstekende vervanger zijn Sanchez. Sanchez is dan wel aanvallender ingesteld, maar de flankspeler heeft zowel in de Bundeslig als in de Serie A goed te kunnen aanvallen én scoren.

Karim Bellarabi, Bayer Leverkussen

Bellarabi is tot tegenstelling van de andere spelers een rechtsbuiten in plaats van een linksbuiten. Echter neemt dat niet af van de kwaliteiten van de aanvaller. De Duitser is nu drie seizoenen basisspeler bij Bayer Leverkussen en heeft aangegeven aan stap hoger te willen maken als de kans zich voordoet. Doordat Bellarabi bij een relatief kleinere club voetbalt zou Arsenal een lager bedrag op tafel moeten leggen om hem over te nemen, wat het een interessante speler maakt.

Foto: Pro Shots