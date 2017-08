Uitgelicht: Vijf mogelijke opvolgers van Virgil van Dijk

Het lijkt erop dat Virgil van Dijk er alles aan doet om Southampton nog deze zomer te verlaten. Zowel Chelsea en Liverpool zijn geinteresseerd in de diensten van de Nederlander, maar zijn club wil niets weten van een vertrek van haar sterkhouder. Mocht het er toch nog van komen dat Van Dijk de club verlaat, moet Southamtpon op zoek naar een vervanger. Hier zijn vijf mogelijke opvolgers uitgelicht.

Stefan de Vrij, Lazio

De ene Nederlander moet de andere vergeten. Voormalig verdediger van Feyenoord zou op de schaduwlijst staan van verschillende clubs, maar nog geen enkele club heeft daadwerkelijk geinformeerd in de centrale verdediger.

Matija Nastasic, Schalke 04

De Serviër staat sinds 2015 onder contract bij Schalke 04. De Duitse club nam hem over van Manchester City. Bij de Engelse topclub kwam de verdediger niet uit de verf, maar liet bij Schalke zien dat hij een solide en betrouwbare verdediger is. Met nog een contract voor twee seizoenen zal Nastasic voor een niet al te hoog bedrag weggeplukt kunnen waren uit Duitsland.

Nacho Fernandez, Real Madrid

Fernandez speelt al zijn gehele carrière voor Real Madrid. Bij de Spaanse topclub heeft hij ook zijn opleiding genoten. Echter is de Spanjaard geen vaste waarde in het elftal van Zinedine Zidane. Dit lijkt hij ook niet binnen afzienbare tijd te worden en zou het goed voor zijn ontwikkeling zijn als hij ergens wél tot speeltijd komt. Southampton is al eerder een goede kweekvijver voor jong talent gebleken en dat is precies wat Fernandez nodig heeft op dit punt in zijn carrière.

Eliaquim Mangala, Manchester City

De verdediger is sinds de komst van Pep Guardiola naar Manchester City overbodig. Vorig seizoen spendeerde de Fransman op huurbasis bij Valencia, maar staat nog steeds onder contract in Manchester. Southampton kan Mangala een uitweg bieden. Met zijn 26 jaar is Mangala in de bloei van zijn carrière en kan een schot in de roos worden.

Eric Botteghin, Feyenoord

Botteghin is verreweg de goedkoopste optie van de vijf. De verdediger van Feyenoord kostte twee seizoenen geleden nog 2,5 miljoen euro en is sindsdien niet meer weg te denken uit het team dat vorig seizoen kampioen werd. De geboren Braziliaan is dan wel niet de snelste maar weet dit geweldig te compenseren met zijn inzicht en kracht.

Foto: Pro Shots