Uitgelicht: vijf topwedstrijden in Duitsland

Nederlanders houden van voetbal en tegenwoordig gaan we ook vaker kijken buiten onze landsgrenzen en wat is er dan beter dan even kijken wat nu die wedstrijden zijn waar je het beste heen kan gaan. Wij hebben vijf Duitse voetbalwedstrijden voor je uitgelicht die, als je dan toch naar buitenlandse wedstrijden gaat, je gezien moet hebben!

Bayern München – Borussia Dortmund

De twee meest succesvolste clubs van Duitsland sinds de oprichting van de Bundesliga in 1952. Veruit is Bayern München de beste van de twee. Spelen de twee tegen elkaar zorgt dit de laatste jaren altijd voor een spektakel, beide clubs moeten het tot het gaatje gaan om de punten te pakken. Beide clubs zijn de enige Duitse clubs die de Champions League hebben weten te winnen. Dortmund deed dit in 1997, Bayern in 2001 en 2013. De laatste Champions League-titel wat Bayern haalde was nota bene ten koste van Borussia Dortmund. Borussia Dortmund wist daardoor het laatste kampioenschap te beslissen door thuis te winnen van Bayern München.

Borussia Monchengladbach – 1.FC Köln

Der Rhinelandderby gaat tussen Borussia Monchengladbach en 1.FC Köln. Beide clubs liggen op een korte afstand van elkaar en dat maakt deze rivaliteit mooi maar niet uiterst gewelddadig. Duitsland staat bekend om de mooie sfeer en in deze wedstrijd is dat zeker te zien. ‘Gladbach’ is de succesvolle club uit de jaren 70 en dit heeft tot menige jaloezie geleid bij de fans van ‘der 1.FC’. Beide stadions zijn tot de nok gevuld met ongeveer 50.000 plaatsen, wees er dus snel bij.

Schalke 04 – Borussia Dortmund

Bijnamen voor deze derby Der Revierderby en Der Kohlenpottderby duiden op de ligging van de twee steden. Lang maakte ze uit wie de beste was van Nordrhein-Westfalen totdat Borussia Mönchengladbach en Bayer Leverkusen hun opmars maakte. Dit is dus een rivaliteit die uit een verre historie voortvloeit. Ook de tijd van de mijnen en industrie in Duitsland spelen een grote rol hierin. Geweld wordt niet gebruikt tussen de supporters wel ludieke manieren om de rivaliteit te uitten. Een waar voetbalspektakel gepaard met geweldige sfeer, dat is Der Revierderby of toch Der Kohlenpottderby.

Hamburger SV – FC St. Pauli

David tegen Goliath, oftewel Hamburger SV en FC St. Pauli. Twee clubs met een ongekend trouwe supportersschare. St. Pauli staat bekend om de topsfeer en het respect dat de club hiermee krijgt door heel Duitsland. Hamburger SV is de club die ooit een topclub was en bekend staat om tradities die blijven binnen de vereniging. Helaas door tegenvallende resultaten is deze wedstrijd niet meer in de jaarlijkse Bundesliga-kalender opgenomen maar de clubs vonden dat de rivaliteit moest blijven bestaan en organiseren jaarlijks een oefenwedstrijd tegen elkaar zolang ze niet tegen elkaar spelen in de competitie. Kaarten zijn echter alleen te verkrijgen aan de stadionkassa en op de dag van de wedstrijd zelf.

FC Schalke 04 – Bayern München

Elke Duitser kan het zich nog wel herinneren, Schalke op het veld van het oude Volksparkstadion als ‘kampioen’ maar wat ze niet wisten is dat Bayern nog aan het spelen was. En het gebeurd, Anderson schiet een indirecte vrije trap binnen en Bayern is alsnog kampioen. In de harten van de Schalke-fans doet dit pijn en dat brengt een enorme lading met zich mee bij deze wedstrijd. Beide clubs zijn onvoorstelbaar groot door heel Duitsland en daarom is deze wedstrijd fanstastisch om bij te wonen.

