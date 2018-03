Uitgelicht: Welke trainers zijn het beste in geld uitgeven?

Momenteel worden door trainers heel veel lijstjes gemaakt met versterkingen. Maar welke trainers zijn nou eigenlijk het beste in spelers aantrekken? Bekijk hier de tien trainers die het meeste hebben uitgegeven aan spelers.

10. Rafael Benítez

Op nummer tien staat de Spaanse oefenmeester Rafael Benítez. Sinds 1986 is hij trainer geweest van veel verschillende clubs, waaronder Liverpool, Chelsea en Real Madrid. In al die jaren kocht hij voor 549,64 miljoen euro aan spelers.

9. Unai Emery

Ook op plek negen staat een Spanjaard. Unai Emery gaf in zijn trainersloopbaan maar liefst 586,05 miljoen euro uit aan spelers. De trainer van Paris Saint-Germain haalde onder meer Neymar en Kylian Mbappé naar de Franse hoofdstad.

8. Antonio Conte

Antonio Conte heeft in zijn trainersloopbaan al 60 spelers aangetrokken. De oefenmeester heeft sinds 2005 vijf verschillende clubs getraind. Hij versterkte zijn team in al die jaren voor 635,53 miljoen euro.

7. Arsène Wenger

Als je aan Arsène Wenger denkt dan denk je gelijk ook aan Arsenal FC. De Fransman staat sinds 1996 aan het roer van de Londense club, maar was daarvoor ook nog verantwoordelijk voor andere clubs. Zijn teams werden tot op heden versterkt ter waarde van 648,60 miljoen euro.

6. Roberto Mancini

Roberto Mancini werd pas echt bekend bij Internazionale en was vervolgens ook nog trainer bij Manchester City, Galatasaray, opnieuw Internazionale en momenteel bij Zenit Sint-Petersburg. De teller bij de Italiaan staat momenteel op 678,49 miljoen euro.

5. Massimiliano Allegri

Massimiliano Allegri heeft tot op heden alleen aan het roer gestaan van Italiaanse clubs. Momenteel is hij trainer van ‘De Oude Dame’. Bij zijn clubs werden voor 742,51 miljoen euro aan spelers binnen gehaald.

4. Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti heeft natuurlijk bij veel grote clubs de leiding gehad. Het is dan ook niet gek dat hij veel spelers heeft zien komen. Hij staat met 893,45 miljoen euro net niet in de top drie.

3. Manuel Pellegrini

Op plek drie staat namelijk Manuel Pellegrini. Hij heeft momenteel de leiding over Hebei China Fortune. Maar ook bij onder meer Real Madrid, Málaga en Manchester City zag hij veel versterkingen komen.

2. Pep Guardiola

De nummer één en twee hebben evenveel geld uitgegeven. Pep Guardiola en José Mourinho gaven beide 1,07 miljard euro uit. Guardiola deed dit bij FC Barcelona, Bayern München en Manchester City.

1. José Mourinho

Uiteraard kan José Mourinho niet ontbreken in dit rijtje. De Portugees is een van de bekendste trainers en was dan ook trainer van veel grote clubs. Dat hij voor 1,07 miljard euro aan versterkingen kreeg bij deze clubs, is dus niet zo gek.

Foto: Pro Shots