Uitgelicht: Willem-II-aanwinst Etien Velikonja

Afgelopen weekend scoorde Etien Velikonja twee doelpunten in de gewonnen wedstrijd tegen Roda JC. De Sloveense aanvaller is dit seizoen transfervrij neergestreken in Tilburg nadat zijn contract bij het Turkse Genclerbirligi werd ontbonden, maar wie is Velikonja eigenlijk en hoe verging het hem in zijn carrière.

Etien Velikonja begon zijn carrière bij ND Gorica uit zijn geboorteland Slovenië. Hij maakte zijn debuut in 2006 en in zijn debuut seizoen kwam hij tot zeven wedstrijden. Hierin scoorde hij één doelpunt. Het seizoen erna werd hij basisspeler. In het seizoen 2008/2009 beleefde hij zijn beste seizoen in dienst van Gorica. Hij scoorde zeventien keer in 32 wedstrijden. In de winter van 2011 stapte de spits over naar het eveneens Sloveense NK Maribor. Hiermee werd hij tweemaal kampioen van Slovenië en won één keer de beker.

In de winter van 2013 verliet Velikonja Maribor via de achterdeur en vertrok naar Cardiff City. Na een half jaar werd de linkspoot verhuurd aan Rio Ave. Bij de Portugese club kwam de aanvaller niet echt uit de verf en zat zo meer op de bank dat op het veld. Het seizoen erna werd hij twee jaar achter elkaar verhuurd aan de Belgische club Lierse SK. Bij de Belgische club degradeerde hij in zijn eerste seizoen. In zijn tweede seizoen werd hij met 24 doelpunten topscorer van de tweede klasse. Hij werd dat seizoen verkozen tot beste speler van het seizoen.

Vorig seizoen sloot hij bij het Sloveense Olimpija Ljubljana aan. Hier bakte hij er ook niet veel van en vertrok na een half jaar naar het Turkse Genclerbirligi. Na dit half jaar kwam hij op 31 augustus terecht bij Willem II. De club uit Tilburg had behoefte aan meer aanvallende kracht en wist de 28-jarige Velikonja te strikken voor één jaar met een optie voor nog één jaar.

