Vijf mogelijke opvolger voor Arsène Wenger

Het gaat momenteel niet goed met Arsenal. Een paar weken geleden is het tweemaal kansloos met 5-1 van het veld gevaagd door Bayern München in de Champions League en in de competitie speelt het al jaren geen echte rol van betekenis. De Londense Club zat dan weliswaar in de halve finale van de FA Cup, maar dat is niet in de laatste plaats te danken omdat ze in de kwartfinale en in de vijfde ronde van het Engelse bekertoernooi een amateurploeg lootte. De roep dat Arsène Wenger moet vertrekken in de hoop dat er betere resultaten gehaald worden wordt groter en groter. Voetbal Online zet vijf mogelijke opvolgers op een rijtje.

Massimiliano Allegri, Juventus

Massimiliano Allegri is de huidig trainer van Juventus en laat zijn ploeg mooi en aanvallend voetbal zien. Precies wat de supporters van Arsenal willen zien. Allegri is nu bezig aan zijn derde seizoen in Turijn, maar Allegri heeft aangegeven zijn ogen altijd open te houden voor een uitdaging, bijvoorbeeld in de Premier League. Of de Italiaan het ziet zitten bij The Gunners aan de slag te gaan valt nog te bezien. Het is in feite een stap naar beneden van Juventus naar Arsenal.

Eddy Howe, AFC Bournemouth

De trainer van AFC Bournemouth is nog altijd maar pas 39 jaar. Het is kan dus een optie zijn voor de langere termijn. Dat is precies wat het bestuur van Arsenal zoekt in een trainer. Howe heeft bewezen een goede trainer te zijn door in de vijf seizoenen dat hij coach tweemaal te promoveren. Eenmaal in de Premier League beland doet het Bournemouth van Eddy Howe het niet onverdienstelijk met een huidige elfde plaats.

Thierry Henry, Assistent-trainer België

Als Arsenal’s topscorer aller tijden kent Thierry Henry de club van binnen en van buiten. Hij speelde 254 wedstrijden voor Arsenal en scoorde daarin 174 keer. Acht jaar kwam de Fransman uit voor de Londense club en momenteel is hij bezig met zijn eerste stappen in zijn trainerscarrière als assistent-bondscoach van België naast Roberto Martínez. Henry heeft dan wel geen ervaring als trainer, maar hij kent de club wel heel goed en weet wat er van een trainer van Arsenal verwacht wordt.

Thomas Tuchel, Borussia Dortmund

Toen Jürgen Klopp Borussia Dortmund verliet wisten veel fans niet wat ze moesten van een nieuwe trainer. Dortmund haalde Thomas Tuchel van FSV Mainz, waar Klopp overigens ook vandaan werd gehaald, en dat bleek een schot in de roos. Tuchel weet de voetbalmachine die Klopp gecreëerd had om volle toeren draaien. Borussia Dortmund zal niet graag afscheid nemen van haar trainer, maar misschien ziet de Duitser de uitdaging aan om in Londen aan de slag te gaan.

Rafael Benitez, Newcastle United

Rafael Benitez heeft clubs als Real Madrid, Chelsea, Internazionale en Liverpool getraind. Vorig seizoen deed hij echter een stapje terug om bij Newcastle United, dat toen nog in de Premier League acteerde, aan de slag te gaan. Benitez slaagde er niet in om Newcastle in de Premier League te behouden, maar bleef The Magpies wél trouw. Dit seizoen doet Newcastle volop mee om promotie terug naar de hoogste afdeling in Engeland.