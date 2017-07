Wist je dat?: Xavi had FC Barcelona bijna verlaten voor Duitse club

Van een bekende voetballer weten we de belangrijke dingen uit zijn voetbalcarrière wel, maar er zijn ook genoeg weetjes die minder bekend zijn. Om de voetbalwereld nog iets beter te leren kennen brengt Voetbalonline.nl de rubriek ‘Wist je dat?’.

Wist je dat …

… Lionel Messi ooit zei dat hij Giovanni van Bronckhorst de beste linksachter van de wereld vind. ‘’Ik ken hem van zijn tijd bij Barcelona. Hij is vurig, vastberaden en draagt aanvallend veel bij’’, aldus Messi over Van Bronckhorst.

… Bastian Schweinsteiger altijd als laatste de spelersbus verlaat en als laatste het veld betreedt. Dit zijn vaste rituelen van de Duitser en hoopt hierdoor meer geluk te hebben in de wedstrijd.

… Xavi bijna speler van Bayern München was? ‘’Het was best serieus. Er was zelfs een ontmoeting met de coach en zaakwaarnemer’’, aldus Xavi. Pep Guardiola, toen trainer van FC Barcelona, stak een stokje voor de overgang. ‘’Pep greep me vast en vertelde me niet te vertrekken. Hij zei dat in zijn hoofd het team draaide om een aantal spelers, ik was er daar één van’’, vervolgde Xavi.

… Manchester United-middenvelder Paul Pogba een groot bewonderaar was van Kaká? Naast de Braziliaan had de Franse middenvelder nog een idool, namelijk Paul Scholes. In tegenstelling tot Pogba wist Scholes wel door te breken bij Manchester United.

… Cristiano Ronaldo een autofreak is? Zo beschikte hij onder meer over een Audi R8 V10, een SpyderLamborghini Aventador, een Ferrari LaFerrari, een Audi RS6, een BMW M6, een Bugatti Veyron, een Ferrari 599 GTO, een Ferrari F430, een Ferrari 599 GTB, een Maserati GranCabrio, een Aston Martin DB9, een Rolls-Royce Phantom, een Bentley Continental GTC, een Porsche 911 Carrera 2S Cabrio en een Bentley Continental GT Speed.

… Troy Deeney het in de jeugd voor elkaar kreeg om in dronken toestand zeven keer te scoren? De Engelse voetballer lukte dit in een wedstrijd voor Chelmsley Town, die met 11-4 gewonnen werd.

… Zlatan Ibrahimović de enige speler is die voor zes verschillende clubs wist te scoren in de Champions League? De Zweed trof doel namens Ajax, Juventus, Internazionale, FC Barcelona, AC Milan en Paris Saint-Germain.

… oud-profvoetballer Iwan Redan momenteel personal trainer is? ‘’De winnende treffer maken in de laatste minuut is een prachtig gevoel, maar om het leven van mensen te veranderen geeft me voldoening die ik als voetballer nog nooit heb gevoeld’’, zegt Redan over zijn nieuwe werk.

Foto: Pro Shots