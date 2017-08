Wist je dat?: Zlatan Ibrahimović gooide zijn teamgenoot in een vuilnisbak

Van een bekende voetballer weten we de belangrijke dingen uit zijn voetbalcarrière wel, maar er zijn ook genoeg weetjes die minder bekend zijn. Om de voetbalwereld nog iets beter te leren kennen brengt Voetbalonline.nl de rubriek ‘Wist je dat?’.

Wist je dat …

… Mesut Özil een groot voorbeeld is van Hakim Ziyech. Achter de naam van de Duitser werden ook vraagtekens geplaatst of hij de top zou gaan halen. “De top halen zonder er als een kleerkast uit te zien, kan écht nog wel. Ik kan je genoeg spelers opnoemen die fysiek niet heel sterk zijn”, zei de Ajacied ooit.

… de vader van Martin Ødegaard ook profvoetballer was? Erik Odegaard speelde onder andere 189 wedstrijden voor Strømgodset IF, waarin hij 41 keer het net wist te vinden.

… Riechedly Bazoer van zijn eerste salaris een auto voor zijn moeder kocht? ‘’Toen ik mijn contract tekende bij Ajax, heb ik gelijk na mijn eerste salaris een Fiat voor mijn moeder gekocht. Ik vond dat zijn aan de beurt was. We hebben het niet altijd breed gehad vroeger, maar ze zorgde altijd dat er genoeg benzine in de auto zat om naar Eindhoven te gaan. Als ik haar dan kan bedanken met een mooie auto, doe ik dat zeker’’, zei de middenvelder.

… Lex Immers een passie heeft voor darten? Hij heeft de ambitie om na zijn voetbalcarrière uit te komen op de PDC World Darts Championship. Daarnaast organiseerde hij in november 2015 het ‘The Hague Championship’ in het stadion van ADO Den Haag.

… Carlos Tévez terugkeerde naar Boca Juniors omdat hij last had van heimwee? ‘’Mijn hele familie is fan van Boca. Daar wil ik hoe dan ook mijn carrière afsluiten. Ik speel nu al jaren in Europa en ik mis mijn familie. Mijn vader, moeder en mijn broer zie ik veel te weinig. Ik ben een familieman en mijn leven ligt in Buenos Aires’’, zei de Argentijn.

… de broer van Klaas-Jan Huntelaar ooit werd opgepakt wegens rellen? Niek Huntelaar, de oudere broer van de voetballer, zou stenen hebben gegooid naar supporters van Borussia Dortmund. Hij werd na afloop van de Kohlenpott-derby gearresteerd.

… Zlatan Ibrahimović ooit zijn ploeggenoot Gennaro Gattuso in een vuilnisbak gooide? Het incident vond plaats toen beide spelers bij AC Milan speelde. ‘’Hij provoceerde Zlatan de hele ochtend, maar die deed net alsof zijn neus bloedde en liet het gebeuren. Maar zijn revanche liet niet lang op zich wachten. Toen ze elkaar weer tegenkwamen in de kleedkamer tilde Zlatan Gattuso volledig van de grond en gooide hem in de vuilnisbak. Het was bizar, wij lagen allemaal in een deuk, we konden alleen maar aan het gezicht van Gennaro denken. Ik heb geloof ik wel een week gelachen’’, zei Thiago Silva, toen ook spelers van AC Milan, over het incident.

… Paulo Dybala, naast Argentijns, ook Pools en Italiaans bloed heeft? Grootvader Bolesław Dybała werd geboren in Polen, namelijk in Kraśniów. Zijn grootmoeder van zijn moeders kant kwam uit Napels.

