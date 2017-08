Wist je dat?: Ajax en PSV probeerden Lionel Messi te huren

Van een bekende voetballer weten we de belangrijke dingen uit zijn voetbalcarrière wel, maar er zijn ook genoeg weetjes die minder bekend zijn. Om de voetbalwereld nog iets beter te leren kennen brengt Voetbalonline.nl de rubriek ‘Wist je dat?’.

Wist je dat …

… de broer van Luis Suárez ook profvoetballer is? Paolo Suárez staat momenteel onder contract bij een club uit El Salvador, namelijk AD Isidro Metapán. Paolo is dan ook een stuk minder bekend dan broer Luis.

… Bruno Martins Indi geboren is in Portugal? De verdediger verhuisde toen hij drie maanden oud was naar Nederland en kwam in de jeugd van Feyenoord terecht. Martins Indi spreekt vloeiend Portugees en dit was dan ook een van de redenen waarom hij in 2014 Feyenoord verruilde voor FC Porto.

… Lionel Messi op een haar na in de Eredivisie speelde? Barcelona had in 2004 al een maximum aantal niet EU-spelers in de selectie, waardoor Messi buiten de boot viel. Ajax probeerde Messi toen te huren, maar dit bleek tevergeefs te zijn. Ook PSV probeerde de Argentijn te huren en de directie van FC Barcelona zag de deal wel zitten. Frank Rijkaard en Henk ten Cate hebben de deal toen tegen gehouden omdat ze Messi liever bij hun selectie wilde houden.

… Colin Kâzım-Richards zo heet door een fout bij het administratiekantoor? De Turkse naam Kâzım was bedoeld als een tweede voornaam, maar geldt officieel als onderdeel van zijn achternaam. Het zou eigenlijk ‘Colin-Kâzım Richards’ moeten zijn.

… de moeder van Robinho langer dan een maand werd ontvoerd? Marina Souza da Silva werd door twee ongemaskerde mannen ontvoerd tijdens een barbecue. De andere gasten werden opgesloten in de badkamer. Na veertig dagen werd ze bevrijd.

… zowel Ben Rienstra als Trent Sainsbury geblesseerd raakte dankzij een sproeikop? De middenvelder van AZ brak zijn middenvoetsbeentje nadat hij tegen een sproeikop schoot, terwijl de Australiër zijn knieschijf brak nadat hij over een sproeikop viel.

… Gerard Piqué op dezelfde dag geboren is als zijn vrouw Shakira? De speler van FC Barcelona kwam ter wereld op 2 februari 1987 en Shakira zag het levenslicht op 2 februari 1977.

… Legia Warschau het niet zag zitten in Robert Lewandowski? In 2008 kreeg de club een aanbod om de aanvaller over te nemen van Znicz Pruszków. De club koos er echter voor om, in plaats van de Pool, Mikel Arruabarrena in te lijven.

