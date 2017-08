Wist je dat?: Marco Asensio paste niet in de filosofie van Athletic Bilbao

Van een bekende voetballer weten we de belangrijke dingen uit zijn voetbalcarrière wel, maar er zijn ook genoeg weetjes die minder bekend zijn. Om de voetbalwereld nog iets beter te leren kennen brengt Voetbalonline.nl de rubriek ‘Wist je dat?’.

Wist je dat …

… tegenstanders vaak het identiteitsdocument van Gianluigi Donnarumma wilden zien? De doelman was op tienjarige leeftijd namelijk al bijna 1 meter 90 en de beste keeper van zijn generatie. Tegenstanders konden niet geloven dat hij op die leeftijd al zo groot en zo goed was.

… Feyenoord-aanvaller Michiel Kramer een hekel heeft aan voetballen? ‘’Ik vind voetballen echt verschrikkelijk. Als ik op m’n dertigste financieel onafhankelijk ben, dan stop ik ermee’’, aldus Kramer.

… Yannick Ferreira Carrasco in hetzelfde gastgezin zat als Kevin De Bruyne? In 2005 belandde de 11-jarige Ferreira Carrasco in de jeugdopleiding van KRC Genk en leerde Kevin De Bruyne kennen.

… Ron Vlaar was zijn hele jeugd fan van Ajax. Nadat Ron Vlaar was doorgebroken bij AZ en ruzie had gekregen met zijn trainer Louis van Gaal, maakte hij bekend graag naar Ajax te willen gaan. Zijn toekomst liep echter anders dan gehoopt, want hij vertrok naar Ajax’ grootste rivaal aller tijden: Feyenoord.

… Athletic Bilbao de kans liet schieten om Marco Asensio aan te trekken? De aanvaller, die een Nederlandse moeder heeft, paste niet in de filosofie van de Basken.

… agenten ooit meer dan vijfduizend pond vonden in de auto van Mario Balotelli. Toen één van de agenten aan hem vroeg waarom de aanvaller zoveel geld bij zich had, antwoordde Balotelli zoals alleen Balotelli kan antwoorden: ‘’Omdat ik rijk ben.’’

… Didier Drogba bijna in de Eredivisie speelde? Voordat Didier Drogba naar Frankrijk vertrok, toonde NEC interesse in de Ivoriaan. De Nijmegenaren bevonden de aanvaller echter niet goed genoeg.

… Pepe geboren is in Brazilië? De verdediger kwam in het Braziliaanse Maceió ter wereld en verkaste in 2011 naar Portugal om er te gaan spelen bij CS Marítimo. Er is aan hem gevraagd of hij voor Brazilië uit wilde komen, maar koos toch voor Portugal.

Foto: Pro Shots